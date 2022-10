Mondial 2022: Chili et Pérou demandent la disqualification de l’Équateur

Elles ont d’abord saisi la Commission de recours de la FIFA, qui les a déboutées en première instance en juin puis en appel mi-septembre, et demandent désormais au TAS, qui "prépare" son calendrier procédural, de trancher le litige "au plus tard le 10 novembre".

Dans le détail, le Pérou entend récupérer le ticket de l’Équateur pour le Qatar, alors que le Chili veut que les huit rencontres disputées par Byron Castillo lors des qualifications soient déclarées perdues par l’Équateur, ce qui le remonterait au 4e rang des éliminatoires de la zone Amérique du Sud et le qualifierait.

"Il est nécessaire qu’un organe juridique comme le TAS examine la situation et agisse conformément à la loi", a déclaré la secrétaire générale adjointe de la Fédération péruvienne de football (FPF), Sabrina Martin.

"Nous ne cherchons pas à obtenir un avantage extra-sportif" mais les points devraient être attribués au Pérou et non au Chili "si l’utilisation de faux documents" par le joueur de l’équipe d’Équateur est prouvée, a estimé la FPF dans un communiqué.

Le Chili a saisi en mai la FIFA d’un recours pour "usage d’un acte de naissance falsifié, fausse déclaration d’âge et fausse nationalité" de Byron Castillo.

Selon la Fédération chilienne, il existait "d’innombrables preuves que le joueur est né en Colombie, dans la ville de Tumaco le 25 juillet 1995 et non le 10 novembre 1998 dans la ville équatorienne de Playas".

Le Chili a fait match nul 0-0 en Équateur le 5 septembre 2021 puis a été battu à domicile 2-0 le 17 novembre 2021. Les Chiliens ont terminé septièmes de la zone Amsud et ont été éliminés de la course à la Coupe du monde au Qatar, alors que l’Équateur, quatrième derrière l’Uruguay (3e), l’Argentine (2e) et le Brésil (1er), a obtenu son billet.

Le Pérou, cinquième, a dû disputer un barrage, perdu contre l’Australie (0-0, 5-4 t.a.b.).

L’Équateur a hérité du groupe A lors du tirage au sort de la Coupe du monde et sera opposé au Qatar, aux Pays-Bas et au Sénégal.