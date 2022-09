Un derby liégeois et objecitf top 4: suivez Standard - Seraing en direct à 20h45

L’ambition est revenue du côte de Sclessin. Après une véritable raclée infligée à Bruges avant la trêve, le Standard reçoit les voisins de Seraing. L’occasion pour les hommes de Ronny Deila de gagner pour une cinquième fois de suite en championnat. Et de se rapprocher du top 5. Les Blauw en Zwart n’ont que trois points d’avance et sont troisièmes tandis que OHL n’a que deux unités de plus.