Les Diablotins défient la France ce lundi avec l'Euro de juin dans un coin de la tête

Les Oranje et puis les Français. Cette fenêtre internationale permet aux Diablotins d’affronter le gratin avant l’Euro U21 prévu en juin 2023. "Ce n’est que positif en termes de préparation pour le tournoi", a expliqué l’Anderlechtois Lucas Lissens, naturellement très heureux d’être de retour dans le groupe après une lourde blessure au genou qui l’a écarté des terrains durant pratiquement un an. "D’autant plus que nous pourrions rencontrer ces équipes à l’Euro. La France est un adversaire très costaud, pour ne pas dire meilleur que les Néerlandais."