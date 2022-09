Qui est Jurriën Timber, la pépite défensive des Oranje qui sera sur le chemin des Diables?

Pourtant, le premier est titulaire dans la ligne arrière de l’Inter Milan, et le second, passé de la Juventus au Bayern Munich cet été, est lui aussi de quasiment tous les matchs du géant allemand, cette saison. Mais la qualité n’attend pas les années, estime Louis Van Gaal, même si l’argument de l’expérience est souvent avancé au moment de justifier des choix défensifs. Roberto Martinez ne dira pas le contraire. Il faut dire que Timber possède déjà un certain bagage. Il n’a peut-être que 21 ans, mais il a déjà disputé 84 rencontres avec l’équipe première de l’Ajax, dont onze en Ligue des champions.

"On dirait qu'il compte déjà 80 sélections"

Jeudi, face à la Pologne, le jeune défenseur a réussi l’examen Lewandowski avec mention. Avec Van Dijk et Aké, il a empêché le buteur du Barça de faire mouche. À Varsovie, les Néerlandais ont plutôt dominé la rencontre, mais c’est bien Timber qui a crevé l’écran. "La facilité avec laquelle il évolue est incroyable", a complimenté l’ex-international Pierre Van Hooijdonk à la NOS. "Il s’agit seulement de sa neuvième sélection, mais il a l’air d’en avoir joué quatre-vingt. Il participe également aux actions offensives. Il n’est pas grand, mais tellement concentré dans les duels. Il est formidable. Il était le meilleur homme du match ce soir." Même sentiment chez Rafael Van der Vaart: "Il semble tellement relax, son cœur bat-il seulement? Il a été vraiment impressionnant."

Les chiffres confirment l’impression: avec 97 ballons joués, c’est Timber qui a touché le plus le cuir des deux équipes. Il a également réussi 79 passes sur 82, affichant un taux de 96% frôlant la perfection. Défensivement, il a réussi trois interceptions et a dégagé trois ballons chauds, meilleurs totaux de son équipe à ce niveau également. Pour couronner le tout, il n’a pas commis la moindre faute et n’a perdu que trois ballons en un peu plus de nonante minutes, moins que n’importe quel autre titulaire néerlandais.

Déjà titulaire face aux Diables rouges lors du 1-4 de juin, le droitier d'1m82 devrait à nouveau démarrer dans le onze, ce dimanche. Et après? Il n’est pas impossible qu’il bouscule la hiérarchie en vue de la Coupe du monde. Bien sûr, de Ligt et De Vrij présentent une plus grande connaissance des tournois et des matchs couperets que Timber. Mais Van Gaal apprécie celui qui est né à Utrecht, est passé par Feyenoord, mais a été formé à l’Ajax depuis ses 13 ans.

Ten Hag le voulait à ManU... Van Gaal l'a dissuadé d'y aller

Déjà coté par le site spécialisé Transfermarkt à 45 millions d’euros, Timber aurait d’ailleurs pu faire le saut vers un grand championnat l’été passé, déjà. Erik Ten Hag, qui l’a lancé à l’Ajax à 18 ans en 2020, aurait souhaité l’emmener avec lui à Manchester United, d’après des médias néerlandais. Mais, selon ces mêmes sources, alors que le joueur était prêt à partir et que les pourparlers étaient bien avancés, c’est Louis Van Gaal qui aurait dissuadé le défenseur de quitter Amsterdam à quelques mois de la Coupe du monde, lui expliquant qu’il ne pourrait lui garantir une place dans son équipe s’il se retrouvait sur le banc à ManU. Le sélectionneur a confirmé ce coup de fil et précisé qu’il s’agissait seulement d’un conseil.

Quelques mois plus tard, Timber doit se dire qu’il était probablement bon. Il dispute une nouvelle campagne de Ligue des champions avec les Lanciers alors que ManU doit se contenter de la Ligue Europa et peine en Premier League. Et, surtout, les performances du numéro 2 des Oranje confirment ce que l’on savait déjà: le train du mercato repassera, que ce soit en janvier ou l’été prochain. Les destinations prestigieuses ne manqueront pas pour celui qui était champion d’Europe U17 avec les jeunes Oranje en 2018. Son premier titre marquant. Probablement pas le dernier.