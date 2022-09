DIRECT | Les Diables butent face à des Néerlandais compacts (0-0)

Depay s’est blessé contre la Pologne et il devrait être laissé au repos. Jeudi, il a été remplacé par Janssen, l’attaquant de l’Antwerp, qui peut donc avoir bon espoir d’être titulaire face à son nouveau pays d’adoption, et notamment en duel avec son équipier Alderweireld.

Côté belge, Martinez conserve Debast dans son onze et lance Castagne à la place de Carrasco, à gauche. Il envoie également Tielemans sur le banc au profit d’Onana, qui évoluera aux côtés de Witsel.

Les Diables à l’initiative en ce début de rencontre

Dans la nécessité de gagner sur un large score, les Diables sont actifs, remportent beaucoup de duels et mettent les pieds sur le ballon. Les Hollandais commencent le match sur un petit rythme. Les Oranjes sont à l’aise avec le ballon et sortent bien, sans pour autant proposer du concret offensivement. La défense néerlandaise se montre solide, Batshuayi éprouvant des difficultés à être trouvé.

À la 4e minute, Onana déboule sur le côté droit, feinte Daley Blind et adresse un centre à l’entrée du rectangle. Eden Hazard est à la réception du ballon, mais sa frappe est dévissée et passe largement au-dessus. Dans les minutes qui suivent, Batshuayi se procurre aussi une occasion après avoir récuperé un ballon haut, mais sa frappe est peu dangereuse.

À la demi-heure de jeu, De Bruyne combine sur coup franc en adressant un ballon lobé à Witsel, mais la reprise du numéro 6 est trop légère et est facilement captée par le portier néerlandais.

Les Diables sont bien organisés et se créent plusieurs opportunités sur les erreurs néerlandaises. À la 34e minute, Dumfries rate son contrôle de la poitrine et remet le ballon dans l’axe. Castagne tente instantanément sa chance, mais le ballon passe au-dessus des buts. Quelques minutes plus tard, Onana récupère un ballon dans la partie de terrain adverse avant de frapper puissamment, mais le tir va directement sur Pasveer.

La première période se termine sur un score nul et vierge, ce qui fait pour le moment les affaires des Pays-Bas. Les hommes de Martinèz montrent de la volonté, mais manquent d’efficacité face au but. L’équipe de Van Gaal ferme quant à elle le jeu et prend peu de risques.

Les compos :

Le onze des Pays-Bas: Pasveer, Timber, Van Dijk, Aké, Dumfries, De Roon, Berghuis, Blind, Klaassen, Bergwijn, Janssen

Le onze des Diables: Courtois, Vertonghen, Alderweireld, Debast, Meunier, Witsel, Onana, Castagne, E. Hazard, De Bruyne, Batshuayi

Le live :