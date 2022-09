Coupe de Belgique: le Beerschot, Beveren et Westerlo se hissent en seizièmes de finale

Après avoir manqué des occasions par Hugo Gilon (7e), Grégory Perseo (16e, 20e), Nicolas Gerits (42e) et à nouveau Gilon dont le tir a heurté le montant, Visé a accusé le coup en seconde période. Taofeek Ismaheel (55e, 0-1) et Daniel Maderner (60e, 0-2) ont propulsé Beveren en 16e de finale.

Westerlo avait manqué deux grosses occasions par Kyan Vaesen (5e, 12e) quand Alost s’est montré plus dangereux. Après un double raté de Quentin Panneel et de Dylan Osazee (16e), Falko Geenens a donné l’avance aux visités (18e, 1-0). Westerlo a répliqué mais Pietro Perdichizzi n’a pas cadré sa tête (34e) et Bryan Reynolds a manqué sa reprise (43e). Monté au jeu à la place de Nacer Chadli (68e), Muhammed Gümüskaya a égalisé pour Westerlo (76e, 1-1). Dans les prolongations, les Campinois ont fait la différence par Dierckx sur penalty (93e, 1-2) et Halil Akbunar (100e, 1-3).

Samedi, le RWDM s’est imposé 0-3 à Audenarde (Nationale 2), Lommel 0-2 à La Louvière (Nationale 1), Dender 0-2 à Dikkelvenne (Nationale 2) et le Lierse a dominé 5-1 le Racing Malines (Nationale 2). Vendredi, Virton (D2) a trébuché 2-1 à Dessel (Nationale 1).

Le 5e tour comprenait 24 clubs qualifiés du tour précédent, deux clubs de Jupiler Pro League (Seraing et Westerlo) et six clubs de Challenger Pro League (Lierse, RWDM, Beerschot, Beveren, Lommel et Deinze). Les seize vainqueurs rejoindront les seize clubs de Jupiler Pro League restants, qui entrent en lice à ce stade de la compétition.

Les clubs qualifiés pour les 16e de finale sont Thes Tessenderlo (Nationale 1), Francs Borains (Nationale 1), FC Cappellen (D2 amateur), Meux (D2 amateur), Patro Eisden-Maasmechelen (Nationale 1), Lokeren-Tamise (D2 amateur), le FC Seraing (D1), le SK Deinze (D2), le RWDM (D2), Lommel (D2), Dender (D2), Beerschot (D2), Beveren (D2) et Westerlo (D1).