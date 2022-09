« Je te donne cinq jours pour tout régler »: de nouvelles menaces envoyées à Paul Pogba depuis le portable de son frère dévoilées

"Écoute-moi attentivement. Aujourd’hui, on a failli perdre la vie moi, Mam’s (Mahamadou Magassa, ancien ami de Paul Pogba également impliqué dans l'affaire, ndlr) et le grand frelon rouge (sic) par rapport à ce que tu as fait au petit de l’équipe de France", lit-on dans la retranscription du Parisien. "Je suis au courant de tout. Aujourd’hui, à cause ton égoïsme et de ta lâcheté, on en est là [...] Maintenant, c’est très simple, tu vas leur faire le virement qu’ils ont demandé au plus vite [...] Sinon, devant Dieu, j’appelle le daron de Mbappé et tous les médias du monde, je leur raconte tout en détail". L'auteur du message donne ensuite à Paul Pogba "cinq jours pour tout régler" avec Adama, une autre personne mise en examen dans l'histoire. Le message se termine de la sorte: "Si c’est pas bien fait, regarde bien les infos!".

Rien ne permet pour le moment de prouver que c'est bien Mathias Pogba qui a écrit ces mots, même s'ils sont partis de son téléphone. Paul Pogba lui-même a émis des doutes auprès des enquêteurs, admettant que les termes utilisés le faisaient douter. "Je ne suis pas sûr que ce soit mon frère qui les ait écrits", a-t-il déclaré.