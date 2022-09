Avec Fadiga et Mido, cette équipe aurait eu fière allure il y a quelques années. Les combinaisons, au ralenti, en ont attesté. Surtout entre le Sénégalais, toujours aussi habile, et la star du soir.

+ Ronaldinho : " J’espère qu’Eden Hazard reviendra à son vrai niveau "

En face, Jelle Van Damme a fait… du Van Damme. Avec plusieurs tacles glissés qui lui ont procuré tant de plaisir tout au long de sa carrière.

Offensivement, les Rouches n’ont eu aucun mal à tromper Herpoel, grâce à plusieurs joueurs encore en activité. Legear, Mpoku, Carcela. Le plus étonnant, c’était de voir Gonzague Vandooren encore bien en jambes. L’ancien flanc a régalé, à l’image de son but inscrit sur une reprise de volée, à l’entrée du rectangle, sur un assist à l’aveugle digne de Ronaldinho.

Les Liégeois ont bénéficié de la présence de Ronnie, après le repos. Le champion du monde s’est chargé de convertir un penalty, avant d’envoyer un coup franc sur l’équerre du but local et d’inscrire le 2-4.

Pour la première fois de leur histoire, les Gantois ont fêté un but encaissé. Le kop s’est en effet mis en évidence en entonnant leurs chants habituels, comme s’il s’agissait d’un match à enjeux. Après Dinho, ce sont Neto et Milicevic qui ont été le plus acclamés.

L’ambiance brésilienne a cependant connu un petit froid lorsque Carcela s’est fait mettre au sol par Barka, de manière humoristique. Sauf que le Marocain ne s’est pas relevé, et a été emmené sur civière, touché au niveau de la cheville….