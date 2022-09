« Bale n’est pas venu en Amérique pour être relax »

Reste que Gareth Bale, c’est un nom du ballon rond que personne n’ignore, même de l’autre côté de l’Atlantique. C’est le transfert de l’été en Major League Soccer, loin devant celui de Christian Benteke à DC United, pour ne citer que celui-là. De plus, le Gallois était accompagné dans son bagage par ce roublard de Giorgio Chiellini, défenseur de 38 ans de la Juventus venu voir sur place si le dollar est une monnaie bien solide. "Leur charisme, leur CV… Ils n’ont pas besoin de présentation dans le monde du football, nous a expliqué le gardien Maxime Crépeau, après une séance d’entraînement éprouvante sous le rude soleil californien. Dans le vestiaire, leur présence se fait remarquer, ressentir. Rien qu’au niveau sportif grâce aux passes décisives, aux actions dans le tiers final de l’opposition. Giorgio démontre un de ces charismes dans l’organisation défensive, et puis sa qualité sur le ballon… L’expérience, cela ne s’enseigne pas, cela s’acquiert. L’expérience qu’il amène sur le terrain, mais aussi en dehors de celui-ci, avec son leadership."

17 tirs, 2 buts

Se rendre au centre d’entraînement du LAFC, cela permet de se replonger dans les années universitaires, puisqu’il est situé sur un campus. Y parvenir et ne pas demander à voir Gareth Bale ou Giorgio Chiellini, cela pousse les confrères d’outre-Atlantique à se demander pourquoi on est venu. "Leur envie de gagner s’est ressentie directement, nous assure l’international canadien, que les Diables vont retrouver sur leur route au Qatar dans quelques semaines. Ils ne sont pas venus en Amérique pour être plus relax. Ils veulent la gagne. Sinon, ils auraient pris leur retraite. Ils viennent ici justement pour gagner car c’est un message lancé par l’organisation aussi : le club est concentré sur le développement de la performance. Ils sont là pour aider."

Si les intentions sont bonnes, force est de constater que le résultat n’est pas (encore) à la hauteur des espérances. Sur le terrain, Gareth Bale affiche ainsi des statistiques loin de ses standards de la belle époque. Ce n’est plus le joueur tranchant qui avait aidé les Gallois à éliminer les Diables rouges lors d’un quart de finale de l’Euro 2016 de funeste mémoire. En 11 rencontres de Major League Soccer disputées depuis la fin juillet, Bale a converti en buts 2 de ses 17 tentatives, affichant malgré tout 82,2 % de réussite dans ses passes.

Même si le LAFC caracole en tête de la Conférence Ouest, le succès de Bale se voit plus aisément dans les coulisses du "Golden State". Il y a bien entendu l’inégalable Kobe Bryant, l’inusable LeBron James. Mais Gareth Bale pourrait bien s’immiscer parmi les têtes de gondole du sport dans la Cité des Anges. Le Gallois est en tout cas le plus grand vendeur de maillot de la Ligue. Gareth Bale séduit inévitablement les fans de soccer. Il évolue, qui plus est, dans le premier club qualifié pour les play-off. Ce qui n’est pas gage de succès au pays de l’Oncle Sam. En plus, il n’a pas coûté un centime en transfert, Bale étant alors libre au Real Madrid, et il ne touchera "que" 1,5 million$ jusqu’en juin 2023, somme semblable à celle perçue par Ibrahimovic chez les voisins du Galaxy en 2018 avant de toucher le jackpot aux normes US la saison suivante (7,2 millions$).

Maxime Crépeau nous l’a assuré : Bale ne serait pas en préretraite dorée en Californie. Il n’y serait pas venu pour profiter des parcours de golf plus intéressants les uns que les autres. Mais le Gallois profite de la douceur de vivre californienne, même si la chaleur peut se montrer étouffante. L’ancien Merengue a ainsi été aperçu à un match des Los Angeles Dodgers au Dodger Stadium, donnant le coup d’envoi, le sourire aux lèvres. Il s’amuse à parler en espagnol, ce qu’il ne faisait pas du temps du Real Madrid. Gareth Bale revit, tout simplement. "N’importe quel joueur vous le dira : s’il apprécie plus le football, il va mieux performer. Et la vie semblera un peu meilleure, souriait le Gallois cet été. Je veux à nouveau apprécier le jeu et j’ai l’impression d’être sur la bonne voie. J’ai hâte de voir ce qui m’attend…"