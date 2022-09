L’Atlético va expulser les ‘socios’ qui ont proféré des insultes racistes contre Vinicius

L’Atlético indique avoir contacté les autorités pour offrir une "collaboration maximale dans l’enquête sur les événements qui ont eu lieu à l’extérieur du stade et pour leur demander d’identifier les personnes qui y ont participé afin de procéder à l’expulsion immédiate de ceux qui sont des ‘socios’ du club", à savoir des supporters possédant une part du club.

Les incidents sont survenus dimanche au stade Metropolitano. Des supporters de l’Atletico ont scandé "Tu es un singe, Vinicius, tu es un singe"avant et pendant la victoire 1-2 du Real. Des projectiles, dont des briquets, ont aussi été lancés sur lui et son compatriote brésilien Rodrygo alors qu’ils célébraient un but.

Ces incidents font suite à la polémique née des propos de l’agent de joueurs Pedro Bravo. Jeudi dernier, lors de l’émission Chiringuito Show, il avait déclaré que Vinicius devrait arrêter de "faire le singe"lors de ses célébrations de buts.

Ce communiqué survient alors que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, supporter de l’Atlético, avait reproché au club de ne pas avoir pris position.

"Je pense qu’il est important que les clubs de football prennent ce genre de comportement au sérieux et réagissent", a-t-il déclaré au site Politico alors qu’il se trouvait à l’Assemblée générale des Nations unies à New York, indiquant qu’il était "très triste"après ces incidents.

# Belga context ## Related link(s) [La Liga - https://www.atleticodemadrid.com...]

View full context on [BelgaBox]

DAC/DTC