Roberto Martinez reprend Debast, Denayer et Boyata dans une liste de trente joueurs pour la Nations League

Si la sélection pour les deux rencontres de la Ligues des Nations n’est pas encore décisive pour la Coupe du Monde, les absents peuvent tout doucement s’inquiéter quant à leur trajet pour le Qatar.

Les gardiens

Pas de surprise. Courtois, Casteels, Mignolet et Sels sont les quatre portiers qui ont la confiance de Martinez et sauf catastrophe, trois d’entre eux minimum iront au Qatar.

Les défenseurs

C’est probablement le poste qui va le plus faire débat. Si Vertonghen, Alderweireld, Faes, Theate, Meunier et Castagne sont logiquement repris, plusieurs autres noms sont surprenants. Boyata, sur le banc à Bruges tout comme Mechele, Denayer sans club et le petit nouveau Debast sont les trois surprises de la sélection de l’entraineur des Diables.

Les milieux

Carrasco, Thorgan Hazard de retour de blessure, Saelemaekers, De Bruyne, Dendoncker, Onana, Witsel, Vanaken, De Ketelaere, Eden Hazard, Trossard et Merten s sont bien dans la sélection. Aucune surprise, on peut noter la petite déception de ne pas voir Lavia, blessé.

Les avants

Sans Lukaku lui aussi blessé, Batshuayi et Openda sont repris, tout comme Lukebakio. À noter l’absence de Benteke, parti en MLS.