Roberto Martinez, à propos de Debast: «Il faut arrêter de regarder l’âge mais bien le potentiel»

Martinez a appelé 30 joueurs. Debast, révélation de ce début de saison avec Anderlecht, fête sa première sélection. "C’est un jeune joueur impressionnant qui joue déjà un rôle important à Anderlecht", a expliqué le sélectionneur. "À un moment donné, il faut arrêter de regarder l’âge et regarder le potentiel."

Romelu Lukaku (Inter Milan), blessé, est absent de la sélection. "Je pense qu’il sera rétabli rapidement, mais il faut faire attention, nous ne prenons pas de risque en vue du Mondial."

Jérémy Doku (Rennes) et Yari Verschaeren (Anderlecht) figurent dans la sélection des espoirs de Jacky Mathijssen en vue de deux amicaux, contre les Pays-Bas le 23 septembre et en France trois jours plus tard.

Autres absences notables, celles d’Adnan Januzaj et de Dennis Praet. "Certains joueurs ont mieux commencé la saison, avec plus de temps de jeu. Nous gardons un œil sur eux, nous savons ce dont ils sont capables."

Amadou Onana (Everton) et Loïs Openda (Lens), appelés lors du précédent rassemblement, sont confirmés dans la sélection. Dodi Lukebakio (Hertha Berlin) fait son retour après un an.

Jason Denayer, actuellement sans club, figure dans la sélection, mais ne jouera pas, a précisé Martinez. "C’est une situation inhabituelle", a souligné Martinez. "C’est un joueur important pour nous. S’entraîner avec nous lui fera du bien. Mais sans jouer en club, tu ne peux pas jouer en équipe nationale. Je le fais venir pour voir sa situation. Nous allons l’aider à retrouver sa condition. Nous voulons lui donner la sensation qu’il est encore un joueur de football, car quand tu n’as pas de club, tu n’es pas un joueur de football. De cette manière, il peut partir directement s’il doit signer dans un club."

Ce rassemblement est le dernier avant la Coupe du monde. Ce qui ne veut pas dire que les joueurs qui n’ont pas été appelés peuvent déjà faire une croix sur le Mondial, a souligné Martinez, en prenant l’exemple de deux jeunes, Jérémy Doku et Julien Duranville. "Doku a été laissé aux espoirs par précaution car il manque de temps de jeu et qu’il pourra avoir des minutes avec les U21, c’est un moyen pour lui de se montrer. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’ira pas au Qatar. Duranville est un talent exceptionnel, qui a été appelé avec les U19 pour un match important. Il pourra se montrer."

Parmi les joueurs qui peuvent encore rêver d’un ticket pour le Qatar, on retrouve Nacer Chadli, de retour en Belgique, à Westerlo. "C’est un profil unique, il peut jouer en 10 comme en latéral, il a de l’expérience. Pour l’instant, il a besoin d’encore un peu de temps. S’il peut tenir 60 minutes, il sera certainement à nouveau sélectionnable."

Après quatre journées, les Diables Rouges occupent la deuxième position du groupe A4 avec 7 points, trois de moins que les Pays-Bas. La Pologne est troisième avec 4 unités et le pays de Galles ferme la marche avec 1 seul point au compteur.