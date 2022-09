Geraerts après la victoire de l’Union: «Je suis fier de mon groupe, mais un tel scénario n’était pas nécessaire»

Karel Geraerts, comment vivez-vous cette victoire un peu folle et ce six sur six?

"Le groupe peut être très fier de ce qu’il a fait ce soir, à savoir prendre les trois points contre une équipe bien organisée, avec des qualités. Mais on a très mal commencé ce match, avec un but évitable après 6 minutes, où on ne suit pas le deuxième ballon. Après ça j’ai vu bonne réaction de mes joueurs. En deuxième mi-temps, on n’avait qu’une seule direction: vers l’avant. Mais on connaît à nouveau un mauvais moment où on perd deux ballons en vingt secondes et on prend directement ce but du 1-2. On doit apprendre à ce niveau. Heureusement on a directement rejoué avec confiance, dans des combinaisons et on marque deux supers buts. Ce n’était pas nécessaire de passer par un tel scénario, mais la qualité de réaction était là."

Qu’avez-vous pensé du nouveau duo d’attaque, Ayensa – Boniface, sans Dante Vanzeir donc?

"Je suis très satisfait, ce n’était pas évident de jouer contre un Malmö qui a bien défendu bas, qui ne laissait pas beaucoup d’espace. Il n’était pas facile de combiner. Denis est sorti blessé, mais je n’ai pas l’impression qu’il faut trop s’inquiéter. Dante (Vanzeir) était diminué physiquement. Il s’est blessé à la cuisse gauche à l’entraînement mercredi sur son dernier tir. Il a encore essayé à la mi-temps mais ce n’était pas concluant."

"On est loin d’être qualifiés"

Vous voilà avec six points d’avance sur la troisième place. C’est plutôt inattendu.

"Oui, c’est clair. Au tirage au sort, on était dans le 4e pot, donc les plus faibles sur papier, mais sur le terrain on veut montrer qu’on a bonne équipe. On réalise de supers débuts en Europe. Il ne faut pas oublier que c’est une première pour beaucoup de joueurs. Mais il reste encore quatre matchs, donc on est loin d’être qualifiés. On va rester humbles, c’est une de nos qualités. J’ai dit au groupe avant le match que tout le monde nous voyait gagner facilement, mais qu’il fallait montrer du respect pour une équipe qui a été championne de Suède."

À titre personnel, comment avez-vous vécu ce match un peu fou?

"C’était un match avec beaucoup d’émotions, avec des buts qui tombaient sur des moments un peu bizarres. Mais j’ai déjà appris qu’il faut croire au plan, à ce qui était prévu avant le match et rester calme en toutes circonstances. Je veux féliciter le groupe qui a bien géré cette situation."