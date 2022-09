Après 100 jours à la tête de l’Union Saint-Gilloise, Karel Geraerts a déjà séduit son monde

Après un peu plus de trois mois, force est de constater que le Limbourgeois s’en tire bien. Bien sûr, il démarre dans un club qu’il connaît et il prend un rôle qui n’est pas à l’opposé de celui de T2 qu’il occupait à l’Union déjà avant l’arrivée de Mazzù, avec qui il formait un véritable tandem, les deux saisons passées.

Il n’empêche, Geraerts réussit ses débuts d’entraîneur principal. Par ses résultats, déjà, qui le placent parmi les meilleurs "bleus"de la décennie en D1 (voir infographie). Seuls trois novices ont fait mieux que lui sur leurs douze premiers matchs : Besnik Hasi, qui avait mené Anderlecht au titre en 2014 après avoir pris la place de John Van Den Brom ; Carl Hoefkens, qui pourrait dépasser le record de l’Albanais dimanche contre le Standard ; et Adnan Custovic, dont on a oublié qu’il avait sérieusement redressé la barre d’Ostende, lanterne rouge à son arrivée, à l’automne 2018.

Avec sept succès, dont trois en Coupe d’Europe, et un partage, contre quatre défaites, Geraerts rend une belle copie. Mais il séduit aussi au-delà du seul bilan comptable.

La tactique

Le 3-5-2 et l’offensive

Adjoint de Felice Mazzù la saison passée et grandement impliqué par l’ex-T1 dans les choix tactiques, Karel Geraerts n’a jamais dérogé au 3-5-2 de 2021-22 en douze rencontres officielles, ni même en préparation. Il s’est logiquement appuyé sur l’ossature de l’équipe vice-championne : Moris, Burgess, Van Der Heyden, Lazare, Lynen, Teuma, Nieuwkoop, Lapoussin et Vanzeir sont indéboulonnables s’ils ne sont pas victimes d’un pépin physique ou suspendus.

Pourtant, la concurrence est arrivée, en attaque surtout, mais la méforme de Vanzeir ne pousse pas Geraerts à le mettre de côté. Il était annoncé blessé jeudi. On verra dimanche. Au milieu, il a relancé Lynen, de retour d’une longue blessure et qu’il apprécie beaucoup. Derrière, après avoir un moment privilégié le nouveau Ross Sykes, il est revenu à l’option Kandouss depuis la défaite à l’Antwerp.

C’est aussi le paradoxe de cette Union : renforcée dans toutes les lignes, elle présente un onze composé à 90 % de joueurs déjà présents avant l’été. Seul Boniface s’est fait une place, celle d’Undav, parti. Sykes et Adingra ont eu droit à pas mal de temps de jeu, eux aussi, mais sans s’imposer dans l’équipe de base, alors que Rodriguez tente de faire son trou depuis que Lazare a été suspendu.

Si Geraerts a un banc autrement plus épais, il n’a eu recours à cinq changements qu’à deux reprises. Et il a toujours fait trois remplacements en Coupe d’Europe. L’envie de conserver une structure cohérente est essentielle à ses yeux dans cette compétition.

Geraerts affiche un tempérament plutôt offensif. Dans ses compositions de base, mais aussi dans ses remplacements. Il n’a encore jamais sorti un joueur offensif pour un défensif. Son Union n’est pas une équipe qui veut se contenter d’un point ; lui non plus. Et tant pis si cela coûte une défaite sur le fil, comme face à Genk dimanche passé. "J’ai appris à croire au plan prévu avant le match et à rester calme en toutes circonstances", disait-il jeudi soir. Sa ligne de conduite tactique est claire.

La gestion du groupe

Une approche humaine

Karel Geraerts a la chance de déjà connaître son groupe et vice versa. Pendant trois ans, il a pu créer une relation de confiance via son statut d’entraîneur adjoint avec certains joueurs encore présents aujourd’hui. Quand il est devenu T1, sa relation avec ses hommes a changé, même s’il a gardé son approche humaine qui le caractérisait en tant que bras droit de Felice Mazzù. "Il jouait parfaitement son rôle de T2, explique Guillaume François. Comme T1, il a été obligé de mettre une sorte de barrière, mais on sent qu’il est ouvert à la discussion."

Personnage chaleureux, Geraerts s’est rendu compte des bienfaits de l’approche humaine de Mazzù les deux dernières saisons. S’il n’est pas aussi bon people manager que l’actuel entraîneur anderlechtois, le Limbourgeois a démontré qu’il était un coach accessible… qui savait aussi poser des choix forts. Comme lors de la toute première journée de championnat à Saint-Trond, où il a décidé de ne pas sélectionner Loïc Lapoussin, qui ne s’était pas présenté à l’heure à l’un des entraînements de la semaine.

Karel Geraerts a aussi repris certains éléments de la gestion de groupe de Felice Mazzù, comme ces speechs réalisés au milieu du terrain après chaque rencontre. "Comme T2, il avait l’air un peu réservé, mais il sait faire vibrer les choses devant le groupe, avance François. C’est un coach qui sait motiver ses troupes le matin au début de l’entraînement ou dans ses discours d’avant-match. Il a ce côté rassembleur et motivateur que j’ignorais chez lui. Il a été à bonne école avec Felice, mais il fait son truc à lui : ce n’est pas une copie ou une variante de Felice."

Pour gérer son groupe, Geraerts peut compter sur un staff presque totalement nouveau qui semble être à son image. "Le staff est très compétent et sérieux, analyse Guillaume François. Il est peut-être moins dans la déconnade que l’ancien, qui était plus ‘latin’."

La communication

Un discours mesuré

Karel Geraerts avait annoncé la couleur dès sa première prise de parole en tant que T1, le jour de sa présentation face à la presse. Durant la vingtaine de minutes de questions-réponses, l’homme de 40 ans s’était montré très prudent face aux médias. "Les objectifs de la saison ? Produire du beau football et gagner beaucoup de matchs", avait par exemple lancé le nouvel entraîneur unioniste.

Avec Geraerts, les journalistes ne doivent pas s’attendre à des phrases chocs. Si Mazzù lançait par moments l’une ou l’autre punchline, son remplaçant ne dévoile jamais ses cartes face à la presse, quitte à passer pour un entraîneur qui cache certaines choses.

Plus bavard en néerlandais, Karel Geraerts a la faculté de passer d’une seconde à l’autre en français ou en anglais avec toujours un objectif : protéger son équipe du monde extérieur avec un discours de gagnant (la phrase "on veut gagner chaque match"revient chaque semaine) tout en enlevant la pression des épaules de ses joueurs ( "Il ne faut pas oublier qu’on vient du Pot 4", a-t-il lancé avant chaque duel d’Europa League). Cette prudence ne l’empêche pas de se montrer très aimable face aux journalistes, avec toujours une poignée de mains, un sourire ou une tape dans le dos qui ne semblent pas être forcés.

Celui qui peut passer aussi vite du jeans au pantalon de costume que de la chemise au t-shirt – n’attendez pas de lui qu’il coache en training – est moins démonstratif que son prédécesseur face aux supporters. Toujours un peu en retrait lors des célébrations de victoire, Karel Geraerts est toutefois très apprécié par ses supporters, qui ont vite remplacé Felice Mazzù dans leur cœur par un coach qui a fait forte impression lors de ses cent premiers jours à la barre unioniste…