Malgré la clean sheet, Thibaut Courtois pestait: "L’état du terrain n’a pas aidé à jouer notre football"

Après la rencontre, El Muro donnait ses impressions: "Nous savions qu’ils étaient dangereux avec des joueurs de qualité qui pouvaient nous surprendre. J’ai été attentif avec quelques arrêts en première mi-temps et la seconde a été plus calme. C’est important de réussir une clean sheet blanche car en Liga nous ne l’avons pas encore fait", commente le gardien des Diables.

Ce dernier a d'ailleurs profité de l'interview pour sortir une petite pique sur la pelouse. "La première mi-temps n’a pas été bonne mais l’état du terrain n’a pas aidé à jouer notre football. L’entraîneur a changé les choses à la mi-temps, nous n’avons pas créé beaucoup de danger et nous avons marqué. Il est important de gagner ces matchs et maintenant, en remportant le double duel contre le Shakhtar, on peut déjà se qualifier"a-t-il confié à Movistar.