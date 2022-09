Geraerts: «On ne doit pas être arrogants»

"Il y aura encore quatre matchs après, tempère le T1. La Coupe d’Europe reste une découverte pour nous. On ne va pas changer notre façon de jouer parce qu’on a gagné le premier match. Sur papier, on est même les moins forts de ce groupe, il ne faut pas oublier qu’on était dans le pot 4 au tirage. On ne doit pas être arrogants. On peut être fier du résultat à Berlin, mais on a un autre match de nonante minutes qui nous attend."

Le Suédois de l’Union Gustaf Nilsson qui a affronté Malmö lorsqu’il jouait à Falkenberg et Häcken, ne sous-estime pas ses compatriotes : "Cela reste toujours une des meilleures équipes de Suède. Je m’attends à un match pas facile face à une équipe qui joue un football direct."

Une victoire permettrait à l’Union d’imiter Bruges, auteur d’un six sur six inattendu, mais en Ligue des champions, celui-là. "Le Club a surpris beaucoup de monde, comme nous avec notre résultat à Berlin de la semaine passée. C’est bien pour le foot belge. Peut-être que c’est juste un moment passager, je ne sais pas. On verra ce que ça signifie dans le futur. Mais au niveau du court terme, c’est bien. Quand on parle du foot belge, on parle beaucoup de l’équipe nationale. C’est plus compliqué quand on parlait des clubs, ces derniers temps, donc c’est une bonne chose. On fait ce qu’on doit faire et on montre qu’on peut accomplir de bonnes choses."