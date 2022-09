De renversants unionistes s’imposent et signent le 6/6 en Europa League (vidéo)

Grâce à cette deuxième victoire consécutive, les troupes de Karel Geraerts signent un inespéré 6/6 et s’affirment désormais comme un groupe capable de rivaliser face à de belles cylindrées européennes.

Le résumé de la rencontre

Fort de sa victoire surprise à l’Union Berlin, l’Union Saint-Gilleoise reçoit Malmö avec confiance. Mais excès ou pas, les troupes de Karel Geraerts se font surprendre dès l’entame de la rencontre. Sur un dégagement de Dahlin, Olsson dévie de la tête vers Ceesay, qui trompe Morris d’une frappe puissante au premier poteau (6e).

L’Union est sonné et met du temps avant de réagir. Mais les Canaris ont des ressources et vont le prouver via une phase "type Union". Sur un centre du capitaine Teuma, Borgess rattrape son erreur défensive sur le premier but et place une balle imparable du crâne.

Bien mieux dans la rencontre, les Bruxellois pensent inscrire un nouveau but sur un coup franc de Teuma dévié par Kandouss mais le but sera annulé pour un (très) léger hors-jeu.

L’Union pousse, domine, se crée plusieurs belles opportunités mais c’est bien le club suédois qui reprend l’avantage contre le cours de la partie. Isolé dans le rectangle, Thelin, l’ancien pensionnaire d’Anderlecht, ne se fait pas prier et se rappelle au bon souvenir de Bruxelles en plaçant le ballon hors de portée de Morris.

Ce nouveau coup du sort va permettre aux Bruxellois de prouver leur capacité incroyable de toujours réagir. Teuma, servi aux 25 mètres, enroule parfaitement et remet les deux équipes à égalité… le temps d’une minute. Les Bruxellois sont bouillants et Boniface se fait plaisir dans le rectangle adverse. Costaud, l’attaquant gagne son duel et envoie un tir dans les filets. L’Union a retourné la rencontre en soixante secondes et ne va plus laisser passer sa chance. Et si les Suédois poussent en fin de rencontre, l’expérience acquise par les Canaris fait la différence pour leur permettre de prendre à nouveau les trois unités.