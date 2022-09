L’hommage de Kompany après le décès de Michel Verschueren: « L’un des grands leaders de l’histoire du football belge »

« Mister Michel a mené à lui seul le football belge vers la modernité et a fait du RSC Anderlecht un nom connu en Europe, tant sur le terrain qu’en dehors », a déclaré Kompany. « Aujourd’hui, le club continue de bâtir sur son héritage. Mister Michel était unique en son genre. Un manager de club dévoué, intelligent et incisif et, par-dessus tout, un fidèle serviteur des valeurs fondamentales du club. On n’en fait plus des comme ça. C’est un honneur d’avoir joué pour le RSCA sous sa direction. Je suis de tout cœur avec Michael (le fils de Michel Verschueren, ndlr.) et le reste de la famille, qui ont dû faire face à la perte de leurs deux parents bien-aimés en un temps bien trop court. Mes sincères condoléances à vous tous. Mister Michel, que vous reposiez en paix. »