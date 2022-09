Sortant d’une saison stratosphérique avec une moyenne d’une réalisation toutes les 80 minutes (50 buts en 46matchs), Robert Lewandowski a ouvert son aventure au FC Barcelone sur des bases encore plus folles. Il a trouvé les filets adverses toutes les 52minutes, pour un bilan de 9buts en 6apparitions. "Je vais bientôt manquer d’éloges à son sujet, a ironisé son entraîneur Xavi après son triplé mercredi dernier face à Plzen (5-1). C’est un leader, un gagnant, juste une nouvelle recrue incroyablement fantastique."

En plus de marquer, le Polonais fait souvent preuve d’altruisme, un aspect de son jeu qu’il ne cultivait pas beaucoup avec le Bayern. En témoignent ses deux assists de samedi à Cadiz. "Il laisse l’équipe jouer, trouve des coéquipiers, peut lire l’espace, et, en plus, effectue son pressing défensif. Je suis juste ravi de lui", se réjouit Xavi.

Est-il dès lors encore plus fort à 34 ans qu’auparavant ? Quoi qu’il en soit, les plus grands sceptiques de ce transfert se rendent aujourd’hui compte des raisons pour lesquelles Barcelone s’est davantage endetté (il a coûté 50 millions €) a et même revendu ses droits TV pour financer l’arrivée de Lewandowski. Et pourquoi le buteur voulait absolument forcer son arrivée en Catalogne.

Cette volonté répétée, durant tout l’été, de quitter la Bavière douze mois avant la fin de son contrat a cependant eu le don d’irriter la direction, le vestiaire et surtout les supporters du Bayern. "J’espère que les fans honoreront son retour, peu importe comment les choses se sont passées avec son départ", a commenté Julian Nagelsmann.

"Il a tout gagné avec nous et il a toujours fait un excellent travail pour le club. Je ne le sifflerai pas", a de son côté déclaré à Sport 1 Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern qui espère tout de même le stopper. "Nous connaissons Lewandowski de fond en comble, donc bien sûr, les garçons savent comment le jouer. Nous jouons à domicile et nous devons donc gagner."