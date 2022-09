Pour le reste, les hommes de Hoefkens ne tremblaient pas vraiment face à des Portugais en manque d’idée. C’est même Bruges qui aurait pu doubler la mise sur des tentatives de Sowah ou Skov Olsen. Bruges était tout simplement parfait.Porto s’effondre en début de deuxièmeAu retour des vestiaires, sous une pluie battante, Conceiçao réagissait directement et effectuait deux changements : Martinez et Namaso montaient au profit de Joao Mario et d’Evanilson. Pas de quoi perturber les Brugeois qui cueillaient les Portugais à froid pour doubler la mise. A la 48e, Vanaken trouvait bien Jutlga dos au jeu qui parvenait, avec un peu de chance, à donner le ballon à Sowah. Face à Diogo Costa, le jeune Ghanéen, plein de sang-froid, placait la balle hors de portée du gardien pour faire 0-2.

Cinq minutes plus tard, Vanaken et Meijer combinaient à merveille pour offrir un beau centre à Nielsen. Si le Danois passait à côté du ballon, Skov Olsen était bien présent pour reprendre et pousser le ballon au fond des buts.

Maîtrise brugeoise

Comme rarement on avait vu un club belge en Ligue des Champions ces dernières années, Bruges a fait preuve de beaucoup de maîtrise et d’expérience. Comme si c’était le club de la Venise du Nord qui était double vainqueur de C1 et double vainqueur de C2. Non seulement Porto a semblé hors de son match, mais les supporters visiteurs ont fait l’ambiance à l’Estádio do Dragão.

Les hommes d’Hoefkens se sont alors sont contenté de faire tourner la balle, mais aussi ses joueurs, jusqu’au coup de sifflet final, sans réellement être encore inquiété. Si ce n’est à la 80e avec cette superbe parade de Mignolet sur sa ligne qui sauvait une tête de Namaso. Yaremchuk ou encore Onyedika, sur le poteau, sont même passés tout près du 0-4. Un score lourd qui allait tomber à la 89e via Musa. Parti dans la profondeur, le Norvégien profitait de beaucoup d’espace pour se retrouver seul face au portier, sans trembler.

Une victoire de prestige qui permet à Bruges de prendre la tête du groupe B suite à la défaite (2-0) de l’Atlético à Lerverkusen.