Grosse frayeur à Gouy lors de sa facile victoire 6-0 face à Roux B, en P4F. Peu après l’heure de jeu, Neirynk, qui venait d’inscrire un doublé, semble s’être croqué le genou après un duel aérien. "Il est mal retombé, son genou est carrément parti sur le côté", explique son coach. "Il a dû être embarqué en ambulance. Les infirmiers qui l’ont pris en charge étaient plutôt rassurants."

2. Le gardien marque un coup franc de 70 mètres

En P2A, on a assisté à un coup de génie lors de Clavinoise-Templiers. Alors qu’on joue la 14e minute, Templiers-Nandrin hérite d’un coup franc à 70 mètres du but de Clavinoise. Mathieu Delbouille, le gardien, se charge de le frapper et son ballon file sous la transversale du pauvre Visser qui était avancé. Un coup de chance ou un coup de génie? Le portier buteur s’est exprimé: "J’ai demandé à un coéquipier de placer la balle. J’ai adressé une frappe tendue plutôt que lobée et elle a fait mouche. Ça me fait particulièrement plaisir parce que ça fait 10 ans que j’essaie de réussir ce coup-là".

3. «Le déclic pour ne plus jouer avec un Pampers»

Après son 0 sur 12, Aubel a enfin pris ses premiers points en battant Sprimont B en Provinciale 1 (2-1). Les Siropiers sont-ils lancés? Tony Niro, le coach, l’espère: "Cette victoire va faire du bien pour la suite. J’espère qu’elle sera le déclic pour ne plus jouer avec un Pampers. Je l’ai encore vu ici: certains évoluent avec la peur". Une citation qui sent bon le foot amateur.

4. 18-0, le carton du week-end

En P3C, Incourt a vécu un calvaire à domicile face à Limelette. C’était 0-10 à la pause et le score final est 0-18. "Ce groupe n’est pas encore prêt pour évoluer dans une série provinciale", a déclaré le coach.

Même tarif pour Olloy à Thy. 8-0 à la pause, 18-0 à la fin pour les Métallos. Benedini a notamment inscrit 7 buts.

5. Lucas Bihain décisif 8 fois dans le même match

Jour de gloire pour Lucas Bihain ce week-end, en P3C. Lors de Tellin-Orgeo (9-1), le meneur de jeu a été décisif… 8 fois avec 5 buts inscrits et 3 passes décisives distillées.

6. Des supporters sur le terrain, des échauffourées et un match arrêté

En Provinciale 2B, le match entre Les Bulles et Libin a été arrêté à la 70e minute. Francis Rossion, l’arbitre de la rencontre, a pris ses responsabilités alors que deux supporters bullots étaient montés sur le terrain et que des échauffourées débutaient.

"Il est rentré, il a directement pris sa douche et il est parti alors que les deux équipes voulaient reprendre", dit Anthony Huet. Des propos confirmés par le clan libinois qui souhaitait, lui aussi, continuer la rencontre. Logique à partir du moment où Hotua et Cavelier avaient fait le break au premier acte (0-2).

7. À 9 contre 11 et mené 3-5 à la 75e, Erpion égalise

Le derby du week-end entre Erpion et Solre-St-Géry en P3 Hainaut a offert un joli spectacle pour le spectateur neutre. À neuf contre onze, les Erpionais sont parvenus à revenir de 3-5 à 5-5. Pour le T1 d’Erpion, la satisfaction était totale: "Je suis fier de la mentalité de mes joueurs. Mes remplaçants ont également fait une super entrée".

8. Une carte d’identité qui change tout

Andy Atundu aurait dû livrer ses premières minutes une semaine plus tôt face à Durbuy. Mais le néo-défenseur des Canaris avait oublié sa carte d’identité. Aligné cette fois comme arrière gauche puis droit, il a mis Givry sur la bonne voie ce dimanche avec une tête gagnante pour sa grande première, dès la 9eminute, inscrivant au passage le premier but de la saison pour les Jaunes et noir. Résultat des courses? Une première victoire sur le score de 4-1.

9. Des pannes de courant dans 2 rencontres

En province de Luxembourg, l’éclairage a donné des sueurs froides aux clubs d’Habay-la-Neuve et de Marloie. Pour Habay, cela s’est passé à quelques minutes du début du match. Heureusement, tout est rentré dans l’ordre et les locaux l’ont emporté 3-1 face à Durbuy. Du côté de Marloie, le stade a été plongé dans le noir à la mi-temps. Mais le courant est revenu après 5 minutes. Résultat? 3-3 face à Ciney, en D3B.

10. Un commentaire raciste envers l’arbitre

Ougrée-Fize, P1 liégeoise, on joue la 80e minute quand un imbécile fait arrêter le match. La cause? Un supporter adresse un commentaire raciste à l’encontre de l’arbitre.

Le match sera arrêté durant cinq minutes avant de reprendre. M. Addai a eu bien du courage...

11. Absent parce qu’il est appelé en équipe nationale de futsal

En P1 luxembourgeoise, le Sartois Muse Murtezi va manquer le derby à Gouvy dimanche prochain. Et pour cause, il est retenu une nouvelle fois avec l’équipe nationale du Kosovo en futsal. Félicitations!