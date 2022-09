Un Standard appliqué se fait peur mais enchaine une troisième victoire de rang

Appliqués et efficaces en première mi-temps, les Rouches ont enfin vaincu la malédiction trudenaire en venant à bout de Saint-Trond après plus de quinze ans de disette à l’extérieur. Cette troisième victoire de rang est quasiment historique: cela faisait plus d’un an et demi que les Liégeois n’avaient plus enchainé un tel ratio.