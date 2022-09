Tout sauf royale, la rentrée du RSCA en Conference League

Ne faut-il retenir que la victoire, la première hors préliminaire depuis un succès au Celtic en décembre 2017 ? Ce serait trop simple. Anderlecht était patraque avant le match après quatre rencontres sans victoire et ça ne va pas beaucoup mieux aujourd’hui.

C’est ce qui sautait le plus aux yeux, même si le penalty, amené par Duranville et marqué par Silva à dix minutes du terme, a évité qu’on emploie le mot "crise". Avant le but, les coups de sifflet dans la tribune, de plus en plus forts au fil de l’ennui contre les Danois, résonnaient comme la petite sirène d’une alarme bien connue ces dernières années au Parc Astrid.

Cet Anderlecht-là est une bénédiction pour les défenses adverses

Peut-être que ce succès, aussi court soit-il, donnera enfin un second souffle aux Bruxellois dans leur saison mais ce qu’on a vu jeudi ne permet pas encore d’être aussi optimiste. Une équipe étirée où chacun reste dans sa zone de confort, une lenteur navrante à la construction et un manque d’inspiration criant : cet Anderlecht-là est une bénédiction pour les défenses adverses, dans un fauteuil pour gérer les joueurs si éloignés les uns des autres.

Silva a levé les bras au ciel plusieurs fois jeudi. Et pas seulement après son joli contre-pied sur penalty. Avant ça, l’attaquant portugais a surtout râlé d’être si peu soutenu. Il a dû enchaîner les courses, partant de plus en plus loin, pour essayer d’amener du danger dans le camp danois.

Verschaeren sans doute pénalisé par le VAR

La plus emballante dernière demi-heure, lancée par un but de Verschaeren sans doute injustement annulé pour hors-jeu (il n’y a pas de VAR en Conference League), a prouvé que les manquements anderlechtois venaient plus d’un problème de confiance que d’un manque de talent. C’est plus facile à gérer mais Felice Mazzù mais le coach et son staff vont encore avoir du boulot. Une prestation comme celle de jeudi risque d’être plus sévèrement sanctionnée en Pro League. Même chez le promu Westerlo dimanche. Silkeborg ressemble davantage à un élève appliqué de Challenger Pro League. La qualification se jouera plutôt avec les deux autres, West Ham et Bucarest où le RSCA se rendra jeudi prochain.

La (vraie) rentrée européenne du Sporting était tout sauf royale mais le septième but de Silva cette saison a au moins permis de faire repartir le moral vers le haut.