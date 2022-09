Suivez en direct commenté Saint-Trond-Standard(0-2): Leistner pousse le cuir dans ses propres filets

Mais attention, face à eux se dressera l’une de leurs bêtes noires. En effet, le Standard n’a plus gagné à Saint-Trond depuis le 21 avril 2007, et un succès 0-3 (buts de Fellaini, Witsel et Lukunku). Cela représente une série de 12 matchs sans victoire (8 défaites et 4 partages), soit la série la plus longue, après celle face au Club Bruges (13 matchs de suite sans succès au stade Jan Breydel).

Pour briser la malédiction, le coach liégeois innove face aux Canaris. En effet, Renaud Emond, qui est complètement en méforme, est remplacé par Dragus en pointe de l’attaque. Raskin est de retour dans le milieu de terrain et aucun transfert de ce mercato estival n’est présent dans le onze de base. D’ailleurs, hormis Canak et Henkinet, le banc rouche est composé exclusivement de joueurs transférés.

Le résumé de la première mi-temps

Début de rencontre très équilibré entre deux équipes qui montrent des signes de crainte un envers l’autre. Entre les passes latérales et les remises au gardien, le premier quart d’heure est purement tactique. Il faut d’ailleurs attendre la 24e minute de jeu pour voir la première occasion. Mais quelle occasion! Libéré du marquage sur son flanc gauche, Donnum centre au deuxième poteau, trouve Dewaele qui tente une tête puissante mais magnifiquement détournée par le portier limbourgeois Schmidt.

Tout aussi sérieux soit-il, cet avertissement n’est pas suffisant pour les Canaris, en difficulté dès que le milieu du Standard accélère. Dewaele subtilise un ballon dans les trente derniers mètres, glisse la balle à Amallah qui fait de même à Dragus. Avec beaucoup de sang-froid, le buteur trompe facilement le gardien de Saint-Trond. Double choix gagnant de Ronny Deila qui en plus d’avoir remis Dragus en neuf, a opté pour Dewaele sur le flanc droit.

La réaction des troupes de Bernd Hollerbach est timide mais a le mérite d’exister. Aux trente mètres, Brüls tente sa chance sur coup-franc. Sa frappe, puissante, termine sa course juste au-dessus de la lucarne d’Arnaud Bodart.

Contrairement aux années précédentes, la réussite et la confiance sont du côté des Liégeois. Peu avant la mi-temps, Balikwisha, puis Donnum donnent du rythme sur le flanc gauche. Raskin profite du travail, tente un centre en force qui est mis par Leistner dans ses propres filets.