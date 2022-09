Suivez en direct commenté dès 20h45 Saint-Trond-Standard: Emond absent, pas de transfert rouche sur le terrain

Mais attention, face à eux se dressera l’une de leurs bêtes noires. En effet, le Standard n’a plus gagné à Saint-Trond depuis le 21 avril 2007, et un succès 0-3 (buts de Fellaini, Witsel et Lukunku). Cela représente une série de 12 matchs sans victoire (8 défaites et 4 partages), soit la série la plus longue, après celle face au Club Bruges (13 matchs de suite sans succès au stade Jan Breydel).

Pour briser la malédiction, le coach liégeois innove face aux Canaris. En effet, Renaud Emond, qui est complètement en méforme, est remplacé par Dragus en pointe de l’attaque. Raskin est de retour dans le milieu de terrain et aucun transfert de ce mercato estival n’est présent dans le onze de base. D’ailleurs, hormis Canak et Henkinet, le banc rouche est composé exclusivement de joueurs transférés.