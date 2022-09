Décès de la Reine Elizabeth II: les matchs de Premier League reportés ce week-end

La plupart des stades européens ont observé une minute de silence suite à la nouvelle. Comme à Old Trafford où, à l'unisson, le Théâtre des rêves s'est plongé dans le silence pendant 60 secondes. Les 22 acteurs ont également arboré un brassard noir. Quelques minutes auparavant, à Zurich, la nouvelle est tombée. Les joueurs d'Arsenal et du club local décident alors également de marquer une pause silencieuse d'une minute en entrant sur la pelouse en secondé période. Tout comme au stade olympique de Londres lors du match West Ham contre le Steaua Bucarest.

La Premier League reportée

Le Royaume-Uni a décrété un deuil national de douze jours. Ce qui va bouleverser le calendrier des compétitions nationales. Après une réunion ce vendredi matin, la FA a décidé de reporter les matchs de ce week-end. La Fédération a annoncé la nouvelle dans un communiqué. "Après une réunion, les clubs de Premier League rendent hommage à Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Pour honorer sa vie extraordinaire et sa contribution à la nation, en guise de respect, les matches de Premier League prévus ce weekend sont reportés, en incluant le match prévu lundi soir."

Selon certains médias, la FA pourrait même étendre les reports. En effet, Outre-Manche, on parlait déjà d'un retour à la compétition en octobre, juste après la trêve internationale.Les funérailles de la Queen sont pressenties pour se dérouler en partie le samedi 17 septembre. Ce qui gênerait incontestablement la tenue des rencontres. À titre d'exemple, tous les matchs avaient été reportés en septembre 1997 lors des funérailles de la princesse Diana.

Autre question: quid des rencontres européennes qui vont se dérouler sur le sol anglais? Chelsea-Salzbourg (C1) et Arsenal-PSV Eindhoven (C3) sont prévus à Londres la semaine prochaine. Liverpool-Ajax Amsterdam ou Manchester City -Borussia Dortmund sont également au programme. Dans un communiqué, l'UEFA a annoncé que "les décisions seraient prises en temps voulu."Une chose est déjà actée: le match de ce soir opposant le Burnley de Kompany et Norwich en Championship est reporté. L'EFL a annoncé la nouvelle dans la matinée.

Cette décision est prise alors que le calendrier des clubs est surchargé à cause de la Coupe du monde. Pour trouver une date qui convient, les organisateurs de la Premier League vont devoir s'arracher les cheveux. Car le calendrier est complet entre les deux coupes nationales, les coupes d'Europe et surtout le Mondial Qatari.

D'autres sports impactés

Si la Premier League est le sport roi sur l'île britannique, il n'est pas le seul à être bouleversé par le décès de la Reine. Les organisateurs du Tour de Grande-Bretagne ont décidé d'arrêter définitivement la course cycliste ce jeudi soir. "Cette décision a été prise en consultation avec les parties prenantes et les partenaires en raison de circonstances opérationnelles, dont la réaffectation des forces de police", peut-on lire dans le communiqué. L'Espagnol Gonzalo Serrano a été déclaré vainqueur juste devant le Britannique Tom Pidcock (à 3 secondes).

Au golf, le tournoi BMW PGA Championship, l'un des plus grands tournois de la saison européenne, a été suspendu au moins jusqu'au 10 septembre.

La Reine Elizabeth a toujours été très attachée au sport hippique. C'est donc en toute logique que la BHA (British Horseracing Authority) a décidé d'annuler les courses pendant au moins deux jours. "Sa Majesté a été l'un des plus grands et des plus influents soutiens de l'histoire des courses de chevaux", indique l'instance dans un communiqué. "Sa passion pour les courses et les chevaux de course a brillé tout au long de sa vie, non seulement par son implication étroite dans l'élevage et les courses de chevaux, mais aussi par son rôle de mécène du Jockey Club et de la Thoroughbred Breeders Association, ainsi que par son rôle de figure de proue de Royal Ascot."

Ce jeudi soir, le match de rugby opposant Saracens et les Northampton Saints a également été reporté. Une décision doit encore être prise pour les rencontres de ce vendredi soir et de ce week-end.