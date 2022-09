Michy Batshuayi et Arthur Theate tous deux buteurs et vainqueurs avec Fenerbahçe et Rennes (vidéo)

Les deux clubs ont respecté une minute de silence, au début de la deuxième mi-temps, en l’honneur de la Reine Elizabeth II, décédée quelques minutes plus tôt.

Le PSV a quant à lui fait match nul face à Bodo/Glimt, 1-1. Gronbaek a donné l’avantage aux Norvégiens en fin de première période (44e), mais Gakpo a rétabli l’égalité (63e). Yorbe Vertessen, récemment revenu de blessure, a débuté la rencontre et disputé 62 minutes, tandis que Johan Bakayoko est resté sur le banc.

Au classement, Arsenal prend donc la tête du groupe A en empochant les 3 points, devant Bodo/Glimt et le PSV qui comptent chacun 1 point, et Zurich.

Dans le groupe B, Rennes a gagné son duel en déplacement à l’AEK Larnaca, 1-2. C’est le nouvel arrivant, Arthur Theate, qui a inscrit le premier but rennais (29e), mais Larnaca a rapidement égalisé via Oier (33e). Dans les derniers instants, Assignon a inscrit le but de la délivrance pour Rennes (90e+4). Titulaire en défense centrale, Theate a disputé toute la rencontre.

Michy Batshuayi a connu de brillants débuts pour Fenerbahçe, à l’occasion de la rencontre remportée face au Dynamo Kiev, 2-1. Gustavo Henrique a marqué le premier but pour les Turcs (35e) et la réaction ukrainienne est venue de Tsygankov (64e). Batshuayi est monté à la 69e minute de jeu à la place de Joao Pedro pour marquer le but de la victoire dans les arrêts de jeu (90e+2).

Grâce à leur victoire, Rennes et le Fenerbahçe partagent la tête du groupe B. Larnaca et Kiev sont 3e et 4e.