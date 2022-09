Europa League - L'Union ambitieuse avant d'entrer en lice : « La logique aurait voulu qu’on joue le maintien plutôt que l’Europe »

À quelques heures du coup d’envoi de l’Europa League, Philippe Bormans a abordé plusieurs sujets chauds autour de son club.

Il y a trois ans, pensiez-vous qu’une participation européenne était possible ?

Nous en rêvions mais nous n’imaginions pas que cela allait arriver si rapidement. Parfois, j’ai le sentiment qu’on ne sait pas en profiter assez vu l’enchaînement des matchs. Nous prendrons le temps en novembre pour regarder dans le rétroviseur tout ce qu’il s’est passé.

La déception était grande après l’élimination face aux Rangers ?

Avant la manche aller, personne ne donnait la moindre chance de qualification à l’Union. Au match retour, nous savions que cela allait être difficile malgré le 2-0 en notre faveur car cela reste une équipe plus forte que la nôtre. Il y avait la déception d’être passé si proche de la qualification mais, d’un autre côté, il y avait beaucoup de fierté.

Quel doit être l’objectif principal de l’Union en Europa League ?

Nous voulons survivre et atteindre le top 2 de notre groupe. Il faut toujours viser le plus haut possible, on ne va pas débuter la compétition en disant qu’on va terminer à la dernière place… Nous avons peut-être le plus petit budget et le moins d’expérience mais cela ne veut pas dire que nous n’avons aucune chance. Dans une compétition comme celle-là, il peut y avoir des blessures, des suspensions ou des décisions arbitrales en notre défaveur. Toutes ces petites choses peuvent tout changer donc regardons match par match. Et on sait que cela va être chaud dès ce jeudi à Berlin (sourire).

Quelle note sur dix donneriez-vous au mercato de l’Union ?

Je ne vais pas donner de note mais je dirais que nous avons travaillé de manière efficace. Le mercato a finalement été plutôt calme. Il y a eu des départs mais cela fait partie du football et le principal est que toutes les parties s’y retrouvent. C’est ce qu’il s’est passé dans ce mercato et ce sera encore le cas dans les prochains mercatos.

Il a été compliqué que toutes les parties se retrouvent dans le deal autour de Casper Nielsen ?

Pour moi, non. Ce n’était pas un deal comme les autres car le montant était assez important pour un club comme le nôtre. Au final, tout le monde était content et je suis heureux de la manière avec laquelle Casper s’est comporté durant cette période. Ce n’est pas toujours facile car un joueur peut parfois avoir déjà la tête ailleurs alors qu’il faut respecter tout un processus lors d’un transfert. Tout s’est finalement passé comme cela devait se passer.

Quel regard portez-vous sur le mercato entrant avec pas moins de dix arrivées ?

C’était nécessaire de faire venir autant de joueurs car il y a eu plusieurs départs et car il fallait des joueurs supplémentaires pour pouvoir survivre lors de la période intense qui arrive. Nous essayons toujours de trouver de la qualité qui passe sous les radars. L’Union ne va jamais signer une star ou une ancienne star. Nous voulons des joueurs qualitatifs qui ont faim et qui veulent faire partie de notre projet.

Êtes-vous satisfait du début de saison de l’Union en championnat ?

Tout se déroule comme cela devait se dérouler : nous sommes dans le haut du classement et nous avons pris les points là où on devait les prendre. Nous sommes prêts pour l’enchaînement des rencontres même si cela va être dur car nos joueurs n’ont jamais connu cela. Il faudra être bons en semaine tout en gagnant le week-end pour avoir de belles perspectives la saison prochaine. Physiquement, cet enchaînement aura un réel impact, nous serons tous contents quand le mois de novembre arrivera (sourire).

Le top 4 est l’objectif du club ?

Il est beaucoup trop tôt pour affirmer cela. Cela dépendra de tellement de détails. Nous ferons un premier bilan en novembre, avant la Coupe du monde. Mais on sait que jouer l’Europe en semaine aura un impact sur nos matchs en championnat.

Avez-vous peur de terminer en dehors du top 8 et de voir le soufflé retomber ?

Non, pas du tout. Le plus important est de continuer à grandir. Nous regardons toujours plus loin que le classement : nous voulons avoir un jeu attractif et nous voulons mériter de gagner nos matchs. En continuant à progresser sur le terrain mais aussi en coulisses, le succès sportif suivra. Mais nous ne sommes pas obnubilés par le classement.