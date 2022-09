Kandouss 7Il a très bien contenu Sheraldo Becker, danger n°1 de Berlin, qu’on n’a pas vu.

Burgess 8Que de duels gagnés, dans les airs ou au sol. Il a été impeccable défensivement.

Van der Heyden 7Un match abouti, il n’a quasiment jamais été dépassé et a très bien défendu sans commettre la moindre faute, en prime.

Rodriguez 6,5Comme attendu, c’est lui qui a remplacé Lazare dans le triangle du milieu. Sa relance calme est à la base du 0-1. L’Espagnol a du foot dans les pieds. Seul bémol : il a parfois été un peu nonchalant.

Teuma 7Précis, malin, tantôt dans l’accélération tantôt dans la temporisation quand il le fallait : le patron, comme d’hab. Il a subi une sale faute en fin de match.

Nieuwkoop 6Il s’est peu projeté en attaque, ne délivrant aucun centre, mais son travail défensif a été sans faille.

Lapoussin 7Il ne démarre pas bien son match mais est monté en puissance et est impliqué dans le but de Lynen en lançant bien Boniface. Il a su bien défendre, aussi et a terminé très fort, remontant le ballon sur sa ligne avec cette technique qui le caractérise.

Lynen 7Quelle finition clinique pour le Belge, qui a perdu peu de ballons au milieu.

Vanzeir 6Sa vitesse et ses appels ont fait mal à la défense allemande. Mais il a raté trop de choses balle au pied pour complètement réussir son match.

Puertas 6Il a remplacé Rodriguez à un moment du match où il a surtout fallu défendre et boucher les rares trous, ce qu’il a bien fait.

Geraerts 7Il a aligné le onze qu’il fallait, avec Rodriguez à la place de Lazare, et fait en sorte que son équipe reste bien en place. De bons changements.

L'homme du match

Boniface 8Pendant une heure, il a été un poison pour la défense allemande avec son jeu dos au but et ses accélérations. Son travail et son assist sur le but de Lynen sont juste parfaits avec, en prime, un petit pont sur Haraguchi. Il s’est un peu éteint après la 60e.