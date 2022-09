Thibaut Courtois: «Eden Hazard a prouvé au coach qu’il méritait plus d’opportunités»

"C’est très important pour qu’il se sente bien", a dit Courtois au sujet de la rentrée d’Eden Hazard. "Le penalty manqué contre le Celta l’a un peu touché et ensuite il n’a pas joué les deux derniers matchs de Liga. C’est un grand joueur et il est très talentueux. Les cinq premières minutes du match ont été difficiles, mais quand il a pris la vitesse du match, il a été très important pour nous. La passe décisive et le but le démontrent. Il sera content et il a prouvé au coach qu’il mérite plus d’opportunités".

Après un premier acte compliqué, au cours duquel il a notamment été sauvé par son poteau, Courtois a vu son équipe prendre le dessus après le repos. "La première période a été difficile, ils ont commencé très fort et il y a une grande ambiance ici. Nous avons compris leur manière de jouer et nous avons ensuite été meilleurs", a analysé le Belge. "En seconde période, nous avons dominé le match, c’est une victoire méritée."