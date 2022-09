1 Yaremchuk, le plus gros transfert de l’histoire du football belge

Le Club de Bruges a tapé fort. Après avoir transféré Jutgla pour 5 millions, Onyedika pour une dizaine de millions et reconduit Vanaken, les champions en titre se sont offert l’Ex-Gantois, Yaremchuk, en provenance du Benfica pour environs 16 millions, à peu près 5 fois le budget d’autres clubs du championnat, ce qui en fait le transfert entrant le plus cher de l’histoire de la Jupiler Pro League.

2 Diawara, déjà beaucoup d’expérience à 25 ans

Récupérer un joueur transféré pour 21 millions à la Roma pour seulement trois millions, on peut difficilement voir cela comme un mauvais transfert. Déjà transféré pour une quinzaine de millions à Naples à ses 19 ans, Amadou Diawara a déjà connu le haut niveau et a objectivement du talent en lui. À voir maintenant ce qu’il fera en Jupiler Pro League...

3 Boyata, objectif mondial

Alors que la situation de Denayer coince puisqu’il n’a toujours pas trouvé de club, Dedryck Boyata a décidé de revenir en Belgique pour se montrer en vue de la Coupe du Monde. Arrivé au Club de Bruges pour 3,5 millions, il jouera même la Ligue des Champions, que demander de plus ?

4 Davida, Melegoni : les coups de génie de Harkin et Deila?

On en connaît peu sur le nouvel ailier du Standard. Venu du championnat d’Israël, il est difficile de mesurer le niveau d’Osher Davida. Cependant, le potentiel est là : il n’a que 21 ans, il a déjà de l’expérience en club et en sélection et il est bien rentré par deux fois, surtout à Sclessin face à Ostende. Arrivé à la Genoa pour 4 millions après un prêt qui a satisfait, Filippo Melegoni a été prêté par la suite au Standard. Un milieu en plus, dans une rotation déjà bien chargée. Entre Balikwisha, Cimirot, Raskin et Amallah, l’Italien va devoir prouver et faire son trou pour espérer être titularisé. Affaire à suivre à Liège...

5 Alderweireld au Great Old, pour un trophée ?

L’Antwerp s’est créé une armée pour combattre l’ogre brugeois. Alderweireld est sans doute le plus gros nom de cette équipe, invaincue en ce début de saison mais malgré tout sortie de Conference League. Toby aura, presque à coup sûr, sa place parmis les sélectionnés pour la Coupe du Monde, surtout s’il continue ses bonnes prestations avec les Anversois.

6 Vertonghen découvre la Belgique à 35 ans

Arrivé en grandes pompes chez les Mauves, Jan a offert une prestation mitigée lors du partage face à l’OHL (2-2). Il a remplacé Delcroix peu avant l’heure de jeu. Cependant, Vertonghen pourra offrir son leadership et son expérience à ce jeune noyau anderlechtois. S’il arrive à retrouver son meilleur niveau, notre ex-capitaine des Diables Rouges sera certainement un atout pour le club de la capitale.

7 Lamkel Zé : pas de Standard, mais direction Courtrai

On sait que Didier Lamkel Zé est un joueur extrêmement talentueux aux qualités qu’on ne doit plus évoquer, néanmoins, son caractère et ses nombreux problèmes sur et en dehors du terrain ont grandement taché la réputation du Camerounais. Cité au Standard, il a préféré se diriger vers Courtrai. Deux rencontres sont passées et deux défaites sont au compteur, sans goals ni passes décisives de l’attaquant. À voir s’il arrivera à retrouver son niveau de l’Antwerp.

8 Le mercato de folie du 6 septembre du Standard

Ce n’est pas un, pas deux mais bien trois joueurs qui sont arrivés en bord de Meuse lors des dernières heures du mercato. Philip Zinckernagel (ailier, Olympiakos, prêt avec OA). Marlon Fosset (Fulham, arrière droit) et probablement Steven Alzate, voici les trois joueurs choisis par les dirigeants rouges pour renforcer le noyau de Ronny Deila. Paris de dernière minute ou réussite, il faudra attendre pour savoir.

9 Fabio Silva, un jeune à 40M€

Rare sont les joueurs estimés à plus de 40M€ qui sont passés par notre championnat. Et pourtant, Fabio Silva est bien à Anderlecht. Le buteur est prêté par Wolverhampton avec pour objectif de découvrir les joies des PO1 et surtout, la Coupe d’Europe.

10 Deuxième come-back pour Chadli

C’est peut-être le transfert le plus surprenant de ce mercato. En manque de temps de jeu en Turquie, Nacer Chadli revient en Belgique, du côté de … Westerlo. Avec ce transfert, l’ailier de 33 ans veut prendre du temps de jeu pour disputer la Coupe du Monde au Qatar.

