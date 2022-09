Polémique au PSG: "On imagine Messi, Neymar et Mbappé sur le quai de la gare? Ce n'est pas raisonnable"

Quand un journaliste français a demandé au coach parisien si le club étudiait la possibilité de faire des déplacements en train plutôt qu'en avion dans le but de se rendre plus écologique, le coach a ironisé: "Ce matin, on a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile". Ajoutez à cela le fou rire de Kylian Mbappé quand la question venait d'être posée et il n'en fallait pas plus pour faire naître une controverse.

En interne, la direction du PSG n'aurait pas apprécié la scène. Le club de la capitale française étudie bel et bien la possibilité de se déplacer en train plutôt qu'en avion ou en car. Nous avons questionné Vincent Duluc, journaliste et suiveur du Paris-Saint-Germain pour le quotidien L'Equipe, au sujet de cette polémique.

"Si Galtier n'avait pas parlé de char à voile, il n'y aurait eu aucun débat"

Tout d'abord, Vincent Duluc est revenu sur les dires de Christophe Galtier. "S'il n'avait pas parlé de char à voile et qu'il avait simplement dit que le club y réfléchissait, il n'y aurait eu aucun débat. Mais le problème aurait été exactement le même. Avoir répondu ça est probablement une erreur. Christophe Galtier n'a pas mesuré la violence de la brigade du bon goût, l'urgence du débat ni la prise de conscience naissante. On est rentré dans une prise de conscience qui était nécessaire mais qui nous fait partir dans toutes les directions. Et de manière désordonnée. C'est très bien d'y réfléchir. Selon moi, ni le foot ni le PSG ne sont responsables de ça."

Pour ce qui est du comportement de Kylian Mbappé, il juge cela différemment: "Quand Mbappé rigole avant la réponse de Galtier, c'est lié à quelque chose dont ils ont parlé ensemble. C'est sans doute lié à la question mais pas à la réponse de son entraîneur."

"Je suis étonné de voir des personnalités de la vie publique donner des leçons"

Le journaliste confie toutefois être étonné des proportions que l'incident a pris. "L'instrumentalisation de l'incident me sidère. Je suis étonné de voir des personnalités de la vie publique, qui ne sont pas irréprochables, donner des leçons au monde du foot. Bien sûr, le sport doit faire mieux. Ça me parait évident mais ce n'est pas très sérieux de faire du PSG une cible par rapport à ça alors que tous les clubs se comportent de la même manière au niveau européen. Ce n'est pas parce que le PSG prend le train que le football va devenir plus vertueux", nous confie-t-il.

Face à ces critiques, le club étudie-t-il vraiment la possibilité de se déplacer en train? Vincent Duluc est persuadé que oui. "Je pense que le club étudie vraiment la question. D'ailleurs d'autres clubs viennent à Paris en TGV. Mais actuellement, Paris joue tous les trois jours. Et chaque nuit de sommeil est importante. Donc pour rentrer de Nantes, il vaut mieux rentrer en une demi-heure. Le but des voyages en avion est de faire rentrer les joueurs tôt après les matches dans le but de récupérer. En Angleterre, les matches ont lieu l'après-midi. Les joueurs peuvent donc rentrer en TGV après. Mais en France, 80% des matches ont lieu le soir et le PSG joue presque tout le temps en nocturne. Ils sont donc confrontés au fait qu'il n'y ait pas de train la nuit."

Qui plus est, notre interlocuteur estime que des problèmes de sécurité pourraient survenir si la délégation parisienne devait voyager en train. "Il y a 60 ans, les journalistes se rendaient à la gare car tout le monde rentrait en train après les matches. Aujourd'hui, s'il y avait ça, ce serait l'émeute à Paris. Ce serait impossible. On imagine Messi, Neymar et Mbappé sur le quai de la gare? Ce n'est pas raisonnable."

Avec le rythme effréné que le PSG va connaitre jusqu'à la Coupe du Monde, l'argument de la récupération des joueurs risque de sortir de plus en plus. Le manque de sécurité dans les gares parisienne également.