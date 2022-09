Capable de jouer sur les deux flancs et en tant que numéro 10, ce Danois de 27 ans vient tout juste d’arriver en Grèce cet été. Recruté 2M€ (il évoluait à Watford), le médian offensif danois est une des victimes du changement récent de coach à l’Olympiacos où Carlos Corberan a pris la succession de Pedro Martins début août. Zinckernagel a pourtant aidé les Grecs à se qualifier pour la phase de groupe de l’Europa League en inscrivant un but contre Bratislava au 3e tour après avoir également marqué au deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions contre le Maccabi Haifa.

Mais le nouveau coach espagnol ne compte plus sur le Danois qui est invité à partir sous la forme d’un prêt d’autant que l’Olympiacos compterait trop de joueurs étrangers dans son noyau. Selon nos informations, le Standard étudie actuellement le dossier du joueur qui a encore un contrat en Grèce jusqu’en 2025. Une source proche du joueur nous confirmait d’ailleurs l’arrivée imminente du Danois à Sclessin sous la forme d’un prêt. Indice de plus: Zinckernagel était absent de l’entraînement ce mardi matin et est arrivé en Belgique en début d’après-midi. Il nous revient également qu’une option d’achat de 2M€ pourrait être incluse. Il s’agirait d’un prêt gratuit et le salaire serait réparti entre les deux clubs.