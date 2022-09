Alors que Vinicius venait d’ouvrir le score, le capitaine des Belges récupère la balle au milieu du terrain. Accélération, crochet, dribble, le Madrilène se fait plaisir avant d’offrir un caviar à Modric qui ne se fait évidemment pas prier.

Le show Hazard n’est pas terminé d’ailleurs. Un quart d’heure plus tard, le Belge s’offre son premier but sous les couleurs madrilènes en Champions League sur un assist de Carvajal.

Un but, un assist en une heure de jeu, pas mal non. Évidemment, on sait que le Diable reste un second choix mais cette action peut rassurer notre plat pays: non, notre capitaine n’est pas terminé!