"Inacceptable", "Ils ne font même plus semblant": les politiques français fustigent l'attitude de Galtier et Mbappé

De nombreux hommes et femmes politiques ont taclé Christophe Galtier et Kylian Mbappé, en dénonçant leur attitude.

A commencer par la ministre française des sports, Amélie Oudéa-Castéra. "M.Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables - on en parle?", écrit-elle pour dénoncer le comportement du coach et de son attaquant vedette.

Karima Deli, Eurodéputée écologiste, a également critiqué l'attitude de Galtier et Mbappé, qualifiant cela d'inacceptable. "Réaction inacceptable du PSG face aux critiques sur leur usage des jets privés. Ils ne font même plus semblant les égoïstes de se soucier du réchauffement climatique ou de l'avenir de nos sociétés..."

Son collègue Benjamin Lucas épinglait également Christophe Galtier et Kylian Mbappé. "La planète crame littéralement. On peut ne pas en pleurer et rester dans son égoïsme. Au moins on évite d’en rire. Question de décence."

Anne Hidalgo, maire de Paris, y a également été de son tweet. "Non mais ça va pas de répondre des trucs pareils, s'est enflammée l'édile parisienne dans un message sur les réseaux sociaux. On se réveille les gars??? Ici c’est Paris."

Un point de vue partagé par la députée LFI Clémentine Autain. "Les ricanements et le mépris face à notre planète qui brûle... Cette déconnexion des urgences et de ce que nous vivons est consternante."