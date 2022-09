Groupe E

Salzburg - Milan (1-1)

Après la défaite de Chelsea à Zagreb, la rencontre entre les deux outsiders à la qualification se révélait d’autant plus importante. Et si ce sont les protégés de Matthias Jaissie qui ont ouvert la marque grâce à un splendide but d’Okafor, le Milan AC a égalisé via Alexis Saelemaeckers. Charles De Ketelaere, titulaire, est sorti à la 70e, alors qu’Origi a pu disputer une grosse demi-heure de jeu.

Groupe F

Celtic - Real (0-3)

No Eden, no party. Monté à la demi-heure de jeu suite à la blessure de Karim Benzema, le capitaine des Diables s’est montré déterminant. Auteur d’un but et d’une passe décisive, le Belge a prouvé qu’il avait encore de très beaux restes. Courtois était évidemment titulaire.

Leipzig - Shakhtar (1-4)

C’est la surprise de cette deuxième partie de soirée. Le club allemand s’est fait ridiculiser par le modeste Donetsk. Alors que les Allemands avaient répondu à l’heure de jeu au but d’ouverture, les Ukrainiens ont littéralement asphyxié les locaux pour s’imposer assez facilement.

Groupe G

Seville - Man City (0-4)

La connexion Haaland-KDB a encore fait des ravages. Le Norvégien, auteur d’un nouveau doublé dont sur une passe décisive du meilleur milieu au Monde, a assomé les Espagnols. Foden et Dias se chargeant d’alourdir la marque.

Groupe H

Benfica - Maccabi Haifa (2-0)

Victoire tranquille pour les Portugais avec deux buts en quatre minutes. Rafa Silva en premier lieu, Grimaldo dans un deuxième temps, ont donné au marquoir le score final.

PSG - Juventus (2-1)

Face à l’une des meilleures défenses du Monde, le PSG n’a pas mis beaucoup de temps pour ouvrir le score. Dès la cinquième minute de jeu, Neymar offre un des gestes de la semaine avec une subtile louche qui lobe toute la défense. Mbappé tente la reprise de volée et s’offre un magnifique premier but cette saison.

Le Mbappé show continue. Sur une magnifique combinaison en un temps, la star française reçoit un caviar de Hakimi. Sa finition est létale et ne laisse aucune chance à Perin. En seconde mi-temps, McKennie réduit l’écart et relance le suspense même si en réalité, on fut toujours plus proche du 3-1 que du 2-2.