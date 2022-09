Wissam Ben Yedder, capitaine emblématique du club et personne très influente au sein du club, a commencé la rencontre sur le banc. Et alors qu’il s’apprêtait à monter à dix minutes de la fin, l’international français a violemment retiré sa vareuse pour se rendre dans les vestiaires, avant de reprendre sa place sur le banc quelques minutes plus tard.

Pour tenter d’apaiser les tensions, le staff du club a déclaré en interview que le joueur avait simplement eu une envie pressante. Mais à y regarder de plus près, on se rend bien compte que la situation est bien différente.

De là à dire que le groupe n’est plus derrière le coach belge, il y a un pas que nous n’allons pas (encore) franchir).

