Entre un joueur remplacé jauni car l’arbitre ne l’a pas vu, une carte rouge brandie involontairement, un jeune de 16 ans qui enchaîne 180 minutes de suite et un chien qui dégage les ballons de la tête, la rencontre entre La Roche et Bastogne s’est vue offrir quelques moments très particuliers. Et si c’était ça, finalement, qui faisait le charme de la provinciale?

2. Un carton rouge qui ne fait pas rire

En D3 ACFF, Mormont a écrasé Libramont. Le tournant du match? Le deuxième jaune reçu à la 28e par le bouillant Mosquera. Son choach, Samuel Bodet l’avouait en après coup, il le sentait arriver et avait même envoyé un joueur s’échauffer. "On le connaît et on sait comment il est. On va gérer ça en interne mais nous lui parlons beaucoup aux entraînements."

3. Le speaker devient arbitre de touche

Linesman il y a de ça quelques années, Dominique Lapierre a vécu une journée particulière du côté de Solières. Lors de la rencontre en D2 ACFF, Monsieur Theunis, l’arbitre de touche, se fait une déchirure. Commissaire du terrain, le speaker et vice-président des jeunes du club se présente pour le remplacer suite à son passé d’arbitre.

Auteur d’une bonne prestation, l’homme en noir aura été l’auteur d’une décision difficile puisqu’il n’aura pas signalé un hors-jeu sur une phase tendue qui coûtera la victoire à son équipe dans les dernières minutes."Imaginez si je sifflais, je crois que j’étais mort, rigolait le principal intéressé."

4. Une carte d’identité oubliée

En Division 3 ACFF, un club sort du lot par ses péripéties... Givry. Face à Durbuy, les Luxembourgeois n’ont tenu que 18 secondes avant d’encaisser le premier des buts du match. Mais le plus interpellant, c’est de voir les trois seuls remplaçants sur le banc de touche. La raison? Une nouvelle recrue, arrivée cette semaine, avait tout simplement oublié sa carte d’identité. "Une faute professionnelle, selon Frédéric Herinckx."

5. Un arbitre très proche des joueurs

Après la défaite de Herve contre Trooz, ben Joly, le tacticien local, se plaignait de l’arbitrage avec de lourdes accusations à la clé. "Je n’ai pas l’habitude de critiquer les arbitres mais celui-ci parlait constamment avec les adversaires et je l’ai entendu régulièrement les appeler ‘’frère’’. J’ai donc des doutes sur son impartialité."

6. Un premier match arrêté... à cause de la pluie

En pleine saison de canicule, jamais nous n’aurions cru imaginer lire ça. Et pourtant, du côté de Champion-Houmart, l’arbitre a décidé d’arrêter la rencontre alors que le score était de 2-0 suite à de trop grosses pluies qui rendaient, selon lui, le terrain impraticable.

Une décision contestée par l’ensemble des acteurs, qui voient leur calendrier s’allonger dès le mois de septembre.

7. Deux buts en 115 secondes

Pour les supporters de Vyle-Tharoul ou de Crisnée arrivés avec trois minutes de retard au match, les regrets devaient être présents. Après moins de deux minutes de jeu, 115 secondes exactement, le marquoir indiquait déjà 2-0 pour les locaux. "Je n’ai jamais connu ça dans ma carrière, soulignait d’ailleurs Pierre Genard."

8. Une mauvaise chute

Coup dur pour Damien Lempereur du côté d’Incourt. Alors que le marquoir indiquait déjà 11-0, le jeune gardien est lourdement tombé sur une mauvaise réception. Résultat des courses, les deux épaules sont déboîtées et sa clavicule est fracturée. On a mal pour lui.