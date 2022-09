Un but en fin de rencontre sauve Anderlecht de la défaite face à Louvain (2-2)

Anderlecht débute bien la rencontre...

Dès la quatrième de jeu, Tamari et sa vitesse mettent en difficulté Delcroix sur une contre-attaque, mais la frappe de l’attaquant est captée par Van Crombrugge. Du côté bruxellois, c’est Esposito qui sollicite par deux fois Cojacaru, avec une frappe enroulée du droit (malgré une position de hors-jeu) et un coup franc puissant dévié par le portier roumain.

Anderlecht se présente comme l’équipe dominante en ce début de partie. Les Bruxellois s’installent dans la partie de terrain adverse. À la 14e minute de jeu, Fabio Silva étale toute sa classe en partant à pleine vitesse tout en résistant à plusieurs joueurs louvanistes, mais la frappe du Portugais passe à côté.

... mais est piégé par Louvain

Mais dominer et mener au score sont deux choses différentes, et OHL le sait bien. À la 18e minute, les hommes de Marc Brys font leur coup spécial: marquer contre le cours du jeu. Sur un superbe centre de Tamari, Thorsteinsson, oublié par les centraux d’Anderlecht, contrôle ce long ballon de la poitrine avant d’envoyer une superbe reprise qui trompe Van Crombrugge (1-0, 18e). Comme face au Standard il y a deux semaines, OHL parvient à rapidement trouver ses offensifs à la récupération via un jeu vertical, et ça fonctionne.

Anderlecht a des difficultés à reprendre la main sur la rencontre. OHL propose un bloc défensif compact qui laisse peu d’opportunités offensives aux Mauves. Peu avant la pause, El Hadj adresse un centre rentrant dans le rectangle, mais Silva ne cadre pas sa reprise. Esposito est resté immobile alors qu’il aurait pu suivre sur cette action.

Premier match pour Vertonghen, entrée en jeu fracassante de Duranville

Au retour des vestiaires, Anderlecht bute toujours face au bloc d’OHL. Les Mauves mettent toutefois plus d’intensité dans le pressing. Les Louvanistes souffrent mais résistent. Jan Vertonghen rentre en jeu pour le premier match de sa carrière en Pro League. Le Diable Rouge place d’ailleurs une bonne tête sur corner à la 68e minute, mais ça passe au-dessus.

L’autre joueur dont l’entrée en jeu est à signaler, c’est celle de Julien Duranville. Le jeune joueur de 16 ans va tout simplement métamorphoser son équipe de par ses dribbles et ses accélérations. À la 71e minute de jeu, Duranville récupère un second ballon après un centre manqué de Silva, et envoie une superbe frappe se loger dans le petit filet (1-1, 71e). Les Mauves reviennent dans la rencontre!

Erreur grossière de Diawara, Silva sauve les Mauves

À cet instant du match, le stade exulte et tout laisse penser qu’Anderlecht a tout en main pour vivre un dernier quart d’heure de folie. Mais une simple erreur défensive va tout chambouler. Trois minutes seulement après l’égalisation, Maertens vient presser Diawara par-derrière et récupère le ballon dans l’axe. Le milieu de terrain adresse directement une passe vers Tamari, seul face à Van Crombrugge. Le Jordanien ne se loupe pas et redonne l’avantage aux siens d’un plat du pied (1-2, 74e). Deux occasions et deux buts pour OHL.

Anderlecht veut réparer cette bêtise et pousse pour ne pas perdre un troisième match consécutif en championnat. Un pénalty aurait pu être sifflé pour les Mauves suite à un contact sur Sadiki. À la 85e minute, Fabio Silvareçoit un ballon aux abords du rectangle à la suite d’une belle passe de Debast. Le Portugais adresse une frappe croisée à ras de sol qui trompe Cojocaru (2-2, 85e).

Le Sporting pousse en fin de rencontre pour aller chercher la victoire, mais le score ne changera plus. Match nul 2-2: les Mauves n’obtiennent pas un bon résultat, mais la défaite a au moins été évitée. Amorphes durant une grande partie de la rencontre, coupables d’erreurs fatales sur les deux buts louvanistes, les Bruxellois ont repris des couleurs avec les entrées de Vertonghen et Duranville. Anderlecht remonte provisoirement à la sixième place avec 10 points. Louvain est quatrième avec 3 points de plus.