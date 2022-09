Deila après la victoire du Standard contre Ostende: «J’ai chanté avec les fans pour que Raskin reste»

Ronny Deila a une nouvelle fois sorti le poing pour célébrer la victoire face à Ostende (1-0) avec les fans du Standard. Le Ronny Roar est, déjà, devenu une habitude après les matchs gagnés par les Rouches. Mais le coach norvégien sait aussi que tout n’a pas été parfait. "En première mi-temps, la rencontre était équilibrée et les deux équipes ont eu des occasions. J’ai senti qu’on pouvait perdre le contrôle du match et c’est pour cela que nous sommes passés en 4-3-3. Nous avons été dominants et meilleurs après cela. Arnaud (Bodart) a été incroyablement bon mais je retiens surtout que l’équipe a tout donné sur le terrain. Dans ces cas-là, elle mérite de recevoir quelque chose."