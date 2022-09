Brighton écrase Leicester en Premier League avec Trossard buteur, superbe passe décisive pour Tielemans (vidéo)

Les visiteurs vont rapidement ouvrir le score via Iheanacho, après une minute de jeu (0-1, 1e). Brighton égalise quelques minutes plus tard: Leandro Trossard adresse un superbe centre depuis le côté droit pour March, et le ballon est dévié dans son propre but par Thomas(1-1, 10e). Les Seagulls vont même prendre l’avantage 5 minutes plus tard: Caicedo profite de la passivité de la défense de Leicester pour se démarquer et mettre un ballon de Mwepu au fond des filets (2-1, 15e).

Les Foxes vont toutefois parvenir à revenir au score, grâce à un superbe service de Youri Tielemans. Le milieu de terrain adresse depuis sa partie de terrain un long ballon en profondeur. Dakasuit bien la trajectoire du ballon et égalise (2-2, 33e).

En seconde période, Brighton va définitivement prendre l’avantage sur son opposant. À la 64e minute de jeu, Gross profite d’un espace dans le rectangle adverse pour adresser un ballon à Leandro Trossard. Le Diable Rouge adresse une frappe croisée et inscrit son deuxième but de la saison (3-2, 64e).

Quelques minutes plus tard, Trossard se montre une nouvelle fois décisif. Le numéro 11 sème la misère le long de la ligne de touche à la gauche du rectangle adverse et tombe suite à une faute de Ndidi, son ancien coéquipier de Genk. Mac Allister transforme le pénalty (4-2, 70e).

Dans le temps complémentaire, Mac Allister inscrit un doublé sur coup franc, permettant à son équipe de s’imposer sur un score faste (5-2, 90e+7).

Brighton confirme son excellent début de saison, et pointe à la quatrième place avec 13 points. Leicester s’enfonce de son côté dans la crise, avec une dernière place et un seul petit point depuis le début de la saison.