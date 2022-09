Moins de deux mois plus tard, et surtout deux jours après le but de Lavia contre Chelsea, les Blues ont tenté une approche pour acheter notre compatriote lors du dernier jour du mercato, selon le bien informé Fabrizio Romano. Une offre verbale de 58 millions d'euros a même été faite à Southampton, qui a refusé.

Pour rappel, rien n'interdit à un joueur d'être transféré deux fois dans le même mercato. Il est par contre interdit de porter le maillot de trois clubs différents au cours de la même saison.

Qu'à cela ne tienne, Southampton a refusé cette approche. Et pour cause: Manchester City possède une clause de rachat à 46 millions d'euros pour le joueur formé à Anderlecht. Malgré la récente blessure du Belge, quelque chose nous dit que cette clause a de bonnes chances d'être activée dans quelques mois...