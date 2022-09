Bundesliga: l'Union Berlin décroche un partage contre le Bayern, Leverkusen encore battu

De son côté, le Bayer Leverkusen, qui défiera le Club de Bruges en Ligue des Champions, a été battu à domicile par Fribourg (2-3). Le Néerlandais Sheraldo Becker (1-1, 12e) a enflammé le stade An der Alten Försterei avec la déviation d'un coup franc tiré par Christophe Trimmel. Le Rekordmeister n'a pas tardé pour remettre les choses en place grâce à l'international allemand Joshua Kimmich (1-1, 15e). Ce début de match dynamique a laissé place à une rencontre plus calme, sans autre but.