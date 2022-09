B arcelone s’est démené en cette période estivale pour se recréer une équipe compétitive pour la saison qui arrive. Transférant Raphinha, Christensen et Koundé pour un total d’environs 100 millions (sans compter les contrats), on se demande encore où les Catalans ont trouvé l’argent pour s’offrir Rober Lewandowski pour 50m en plus de tout cela. Le Polonais a commencé les trois premières journées de championnat et en est déjà à 4 buts et une passe décisive.

2 Nunez versus Haaland, avantage à City

Les deux géants d’Angleterre se sont répondus en termes d’attaquants de pointe en sortant le chéquier. Alors que le cyborg norvégien est arrivé pour un total d’environs 85 millions d’euros, Liverpool a payé 100 millions pour un joueur estimé à 40 par son propre président… Peu inspiré en présaison, l’Uruguayen a un but, une passe décisive et une carte rouge pour coup volontaire à son compteur en ayant pris part à deux rencontres. Côté City, Haaland est en forme, c’est le moins qu’on puisse dire, avec 9 buts et une passe décisive en 5 rencontres.

3 Mané au Bayern à prix d’or

Qui aurait pu prédire que Sadio Mané allait quitter Liverpool pour le Bayern ? Peut-être certains. Par contre, le voir partir pour 32 millions d’euros, ceci était imprévisible, lui qu’on estimait à 70 millions il y a moins d’un an. L’ailier, repositionné dans l’axe depuis son arrivée, a participé au bon début de saison des bavarois en inscrivant 3 buts et en commençant tous les matchs (il a aussi inscrit deux buts en coupe et en supercoupe).

4 Casemiro et Antony à Manchester United

C’est peut-être l’une des plus grosses surprises de ce mercato estival, tout juste titré champion d’Europe pour la 5ème fois, Casemiro s’en va vers un Manchester United totalement méconnaissable et loin de son meilleur niveau. Il y retrouvera, certes, Cristiano Ronaldo, mais à part par esprit de compétition et de défi, on a du mal à comprendre le choix du Brésilien. Son compatriote, Antony, le rejoint ensuite pour 100 millions tout ronds. Désormais, à voir si son arrivée relancera Manchester United et si elle impactera le Real Madrid...

5 Gabriel Jesus, Zinchenko et le début de saison sans faute d’Arsenal

Arsenal cherchait un attaquant de pointe, une évidence après les non-reconductions d’Aubameyang et Lacazette. Nketiah avait fait une bonne fin de saison, mais est-il assez bon pour jouer une place en Ligue des Champions ? Les Gunners ont vite remédié à cela en transférant Gabriel Jesus pour 50 millions. Son coéquipier, Zinchenko, faisait le même chemin pour 37 millions, et autant dire que ce sont deux réussites. Le Brésilien a commencé chaque rencontre et a inscrit deux buts et délivré 3 passes décisives alors que l’Ukrainien a commencé les trois premières rencontres avant de se blesser. Combiné aux bonnes formes de Martinelli, Odegaard et Saliba revenu de prêt de Marseille, les Gunners sont premiers de Premier League avec 5 victoires en 5 matchs. Confirmation face à Manchester United ce dimanche?

6 Aubameyang s’en va chez le rival

Devenu une icône à Arsenal, où l’histoire s’est mal finie dû à son comportement et ses retards intempestifs, Aubameyang s’en est allé à Chelsea au dernier jour du mercato. Echangé avec Marcos Alonso, le deal est intéressant pour Barcelone qui, avec la venue de Lewandowski, n’a plus réellement besoin d’Aubameyang et son gros salaire. Néanmoins, le choix du Gabonais aura le don d’énerver les fans d’Arsenal au vu de la rivalité londonienne avec Chelsea. Le retour à l’Emirates Stadium s’annonce chaud.

À noter que Marcos Alonso, de son côté, a fait chemin inverse pour retourner dans son pays natal et découvrir la vareuse portée jadis par Lionel Messi.

7 Isak, la pépite à la conquête de la Premier League

Suédois d’origine, cet attaquant de pointe est peu connu par rapport à la quantité de talent qu’il possède. Transféré à la Real Sociedad depuis le Borussia Dortmund en 2019 pour 15 millions, les Espagnols l’ont revendu 70 millions à Newcastle fin août 2022. Titulaire face à Liverpool pour son premier match, il a marqué un but sensationnel dès ses débuts. De bon augure pour la suite...

8 Adeyemi a gagné son gros transfert

Ayant séduit l’Europe en Ligue des Champions l’année passée avec le RB Salzburg, Karim Adeyemi a suivi le même chemin qu’Erling Haaland et s’est dirigé vers le Borussia Dortmund où il a relégué Thorgan Hazard au rang de super-sub malgré une blessure au pied. 35 millions ont été déboursés, l’international allemand de 20 ans pourrait en valoir le double s’il fait une bonne saison.

9 De Ligt pour le futur ?

Le Bayern a déboursé plus de 60 millions d’euros pour s’offrir les services du jeune défenseur central néerlandais Matthijs De Ligt, cependant, celui-ci n’a été titularisé que lors de la deuxième rencontre de championnat, Lucas Hernandez a joué tous les autres matchs. Sera-t-il à la hauteur du club bavarois ?

10 La jeunesse au pouvoir au Real

Casemiro parti, le Real a fait confiance en un tout jeune Français qui a explosé à Monaco sous les ordres de Philippe Clément, Aurélien Tchouaméni.

Désigné meilleur espoir de Ligue en 2020-21, Tchouaméni suscitait également l’intérêt de Liverpool et du PSG. Les 100M€ offerts par le Real ont su motiver le club monégasque à lâcher sa pépite qui ne rêve que d’une chose: s’ériger comme titulaire dans le plus grand club du Monde.

11 La revanche du petit prince

Désigné par tous les tifosis de la Juve comme la future grande star du club, Paulo Dybala s’est un peu effondré dans l’ombre de Cristiano Ronaldo. Désormais transféré à l’AS Rome sous les ordres d’un certain José Mourinho, l’attaquant argentin semble retrouver des couleurs. Avec plus de 6M€ par an, la pression reste toutefois très grande sur ses épaules.