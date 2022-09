Alors qu’on voyait plus Noa Lang se diriger vers le champion d’Italie, c’est bien le jeune talent belge du Club qui est parti à la conquête de la Botte, le tout pour plus ou moins 35 millions. CDK s’est déjà montré intéressant en délivrant son premier assist contre Bologne et en se voyant refuser un goal contre l’Udinese.

2 Witsel rebondit à l’Atletico et devient défenseur central

En fin de contrat à Dortmund où l’on n’a pas voulu le conserver, Axel Witsel cherchait un point de rebond intéressant dans sa carrière. Si le Standard n’a jamais été une option pour lui, Diego Simeone a fait un bon coup en s’offrant les services de notre Diable sans indemnité de transfert. Axel a commencé les trois premiers matchs de La Liga en tant que... Défenseur central! Une reconversion pour notre médian ?

2 Mertens touche le pactole

Annoncé sortant à Naples chaque année, Mertens n’avait pas été reconduit et se retrouvait agent libre en juin. En rejoignant Galatasaray, Dries touchera de quoi être à l’abri jusqu’à sa vieillesse, sauf s’il s’amuse un peu trop au casino. Au niveau sportif, il est bon de noter que Galatasaray a fait des transferts estivaux ambitieux et devrait jouer le haut du classement en Turquie, même si le début de saison laisse à désirer (7 points en 4 matchs et une seule titularisation pour notr compatriote). Le Gala n’est néanmoins pas en coupe d’Europe.

3 Lukaku pour une deuxième renaissance ?

Son retour à Chelsea a encore été très décevant. Il est parti de l’Inter comme un roi et revient par la petite porte, à voir s’il arrivera à refaire son trou. Le championnat commence, Romelu marque après deux minutes, est titularisé les deux matchs suivants et puis le couac arrive : il se blesse à la cuisse. Pour le bien des Diables, il faut que Romelu retrouve du rythme et de la confiance, et vite...

4 Onana a déjà conquis les Toffees

Amadou Onana a connu des hauts et des bas avec Lille. D’abord champion devant le grand PSG, le départ de Galtier a coulé les Lillois qui ont fini la saison passée à une dixième place. Perdant quelques-uns de leurs joueurs phares après le titre (Ikoné, Soumaré), c’est cette année que le LOSC a perdu le plus d’éléments. Les départs de Renato Sanches (PSG), Botman (Newcastle), Celik (Roma) et Yilmaz (Fortuna Sittard) ont sûrement joué lorsque Everton a approché Onana. Après une erreur offrant un goal, puis son rachat juste après, en forçant la réduction du score, le médian avait déjà conquis le cœur des supporters des Toffees. Le Belge a commencé les deux dernières rencontres de Premier League toutes deux soldées par une égalité un partout.

5 Une nouvelle étape pour Openda

Après sa bonne saison à Vitesse aux Pays-Bas, Openda avait deux choix devant lui : rester à Bruges et se montrer pour la Coupe du Monde en Belgique ou partir et risquer de ne pas avoir de temps de jeu. Il a opté pour la deuxième option, et elle semble judicieuse. En partant à Lens, Openda a trouvé temps de jeu, visibilité et une équipe qui avait besoin d’un profil comme le sien. Auteur de deux buts en 4 matchs, le joueur formé au Standard donne de quoi se poser des questions quant au troisième attaquant de pointe pour le Qatar, surtout si Batshuayi manque de temps de jeu... Roberto Martinez, vous me recevez ?

6 Benteke et Origi : missions «mondial»

L’un comme l’autre manquaient de temps de jeu dans leurs clubs de Premier League. Même si le deuxième cité était encensé par Jurgen Klopp, l’arrivée de Darwin Nunez le renvoyait encore plus sur le banc. Pour Benteke, cela fait longtemps qu’un départ est sur la table, et il s’est confirmé avec le transfert à DC United, en MLS. S’il gagne en temps de jeu, il y perd en niveau, c’est certain. Pour Origi, le choix du Milan AC est tout contraire : très intéressant en termes de niveau, très compliqué en termes de temps de jeu. Le poste d’attaquant de pointe est très rempli : Giroud y est favorisé, Zlatan n’est pas oublié et De Ketelaere peut même y prendre place. On sait qu’Origi peut jouer sur les flancs, mais même là, on le voit mal détrôner Leao, en sachant que Saelemaekers ne joue pas spécialement beaucoup non plus. Origi a participé aux deux premières rencontres de Serie A où il a accumulé une grosse trentaine de minutes, avant de ne pas être repris face à Sassuolo. Si l’on y rajoute Batshuayi et Openda, difficile de savoir qui Roberto Martinez appellera en fin d’année...

7 Faes vers la Premier League

Il y a deux ans, il était prêté à Ostende sans grandes attentes, désormais, il est vendu à Leicester et va découvrir la Premier League. Un bon transfert qui lui permettra de prendre de l’expérience dans un grand championnat et de, pourquoi pas, l’utiliser avec les Diables Rouges.

8 Lavia, un futur Diable ?

Les plus connaisseurs savent déjà qui est Roméo Lavia : un des plus grands espoirs du football belge, un médian défensif né en 2004 et formé à Anderlecht avant de rejoindre Manchester City. Il n’a pas pu faire son trou chez les Citizens, et vient donc d’être transféré à Southampton pour (déjà) 16 millions d’euros. 5 matchs, 5 titularisations et un but face à chelsea pour notre Diablotin, en espérant le voir jouer avec les seniors bientôt.

9 Orel Mangala parmis la vingtaine de transferts de Nottingham

Il a été repris deux fois avec les Diables mais n’a joué que quelques minutes avec le maillot de la Belgique, cependant, sa bonne saison avec Stuttgart lui a permis de décrocher un transfert vers la Premier League chez le promu à Nottingham Forest. Deux fois titularisé, Orel va devoir se battre pour sa place dans cette équipe au nombre de transferts grandissant chaque jour.

10 Dendoncker pour prendre du temps de jeu

L’ancien milieu défensif d’Anderlecht a dû faire un choix. Barré cette saison chez les Wolves, le médian récupérateur a préféré assurer sa place pour la Coupe du Monde en signant du côté d’Aston Villa.

11 Januzaj, libre dans sa tête

Libre de tout contrat, Adnan Januzaj a trouvé son bonheur à nouveau en Espagne, où il a signé du côté de Séville. Après plusieurs saisons intéressantes à la Real Sociedad, l’heure est arrivée pour (enfin) confirmer tout le potentiel misé sur lui.

12 Vranckx, la surprise

Alors qu’il apprenait difficilement le métier du côté de Wolfsburg, Aster Vranckx a décidé de prendre des risques en allant retrouver ses trois compères des Diables à l’AC Milan. Un choix osé, mais pas sans intérêt pour le Diablotin.

13 Theate, pour la Coupe du Monde

Titulaire en Italie, Arthur Theate s’est rapproché du Royaume en signant à Rennes avec le statut de leader pour plus de vingt millions d’euro. Avec ce transfert, la possibilité de jouer la Coupe d’Europe et surtout la Coupe du Monde à un poste peu fréquenté se présente grandement pour l’ancien défenseur d’Ostende.