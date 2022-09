Deux parades pas trop difficiles, impuissant sur la volée de Kums et sur le penalty de Cuypers.

7 Debast

Cela devient monotone, mais il était encore le meilleur défenseur. Aussi bien défensivement que dans son passing vertical, il n’y a pas photo entre lui et les autres.

6 Hoedt

Il était plus humble qu’à l’Union. Mais il n’a pas montré qu’il est meilleur que Vertonghen.

5.5 Delcroix

Pas toujours très sûr de lui, comme trop souvent ces derniers temps. Il a parfois trop reculé. Une déviation sur le poteau de Gand.

5 Kana

Jeu plus musclé que dimanche - lui aussi, il a tiré ses leçons du match à l’Union - et quelques interventions défensives nécessaires. Mais son niveau a trop vite baissé et il est sorti assez tôt avec des crampes.

4,5 Verschaeren

Beaucoup de courses balle au pied, mais peu d’efficacité dans la zone de vérité. Quelques passes ratées.

5 Refaelov

Il a souvent cherché Silva comme pivot, mais les deux n’ont pas su déstabiliser la défense de Gand. Il a raté le 1-0 avec une pichenette qui est passée à côté.

6,5 Murillo

Son tir est passé tout près du poteau de Roef. Il avait envie d’effacer son tir au but raté en finale de Coupe. Par contre, c’est lui qui dégage mal le ballon de la tête quand Kums a failli marquer un des plus beaux buts de sa carrière.

4 Amuzu

Il était plus rapide que son adversaire direct Samoise mais ses accélérations n’ont pas rapporté grand-chose. Et tout comme à l’Union, il a commis une bourde défensive en provoquant le penalty sur Hong.

4,5 Stroeykens

L’une ou l’autre belle action individuelle, mais il doit apporter plus que ce qu’il a montré ce jeudi soir.

4,5 Silva

Trop de contrôles et passes ratés, il n’a plus la confiance du début de saison.

6 Arnstad

Monté avec beaucoup de bonne volonté, mais il n’a pas su faire basculer le match.

6 Raman

Il a alterné les bonnes actions avec des passes complètement ratées.

5,5 Mazzù

Son onze de base tenait la route sur base du match de dimanche. Mais offensivement, il n’a pas trouvé la solution.

L’homme du match

7,5 Kums

Même si Vincent Kompany n’est plus à Anderlecht, Sven Kums ne doit pas avoir digéré son deuxième départ forcé du Sporting. Et donc, chaque victoire sur les Mauves est une revanche. Kums a non seulement été dominant dans l’entrejeu, il a aussi failli marquer un des buts de sa vie.