Il prolonge son contrat... sur la pelouse, devant 34 000 supporters (vidéo)

Courtisé par de nombreux clubs, dont notamment le PSG, le milieu international ivoirien a finalement prolongé son contrat d’un an avec les Sang et Or ce mercredi 31 août. "Avant d’arriver ici, le projet était de stabiliser et de faire grandir le club. Cette saison, je pense qu’il y aura moyen de faire un truc plus grand", a affirmé ’Captain Seko’ au micro, devant plus de 34 000 supporters.

Arrivé à Lens en août 2020, Seko Fofana fera encore le bonheur de tous ses supporters.

«On est dans un club un peu à part»

"C’est beaucoup d’émotion (de prolonger), je suis très content, d’autant qu’on gagne avec la manière. Le club a montré à quel point il était ambitieux, des garçons sont arrivés, on a fait un bon début de saison: tout est réuni et, quand ça se passe bien chez soi, je ne vois pas pourquoi aller voir ailleurs donc je suis très content de mon choix. Je n’avais pas l’impression d’avoir terminé mon histoire ici", a souligné Fofana en zone mixte.

Son entraîneur, Franck Haise, a vu dans sa prolongation de contrat "un signal fort de la part du club mais aussi de lui qui a été joliment orchestré puis fêté avec le public". "et je pense que c’est aussi pour ça qu’il a prolongé", a poursuivi le technicien du club français.