Avec Tielemans, Leicester s’incline par le plus petit écart face à Manchester United

Dans la journée, Manchester United a officialisé l’arrivée de Martin Dubravka, en provenance de Newcastle. Youri Tielemans, qui a été au cœur des rumeurs pendant une longue partie du mercato, restera quant à lui à Leicester, qui a récemment recruté Wout Faes. Les Foxes comptent désormais quatre Belges en leurs rangs: Youri Tielemans, Wout Faes, Timothy Castagne et Dennis Praet.

C’est la troisième fois consécutive que Manchester United s’impose par le plus petit écart, après les victoires contre Liverpool (2-1) et Southampton (0-1). Cela permet aux Red Devils de remonter à la 5e place avec 9 points, tandis que Leicester poursuit son début de saison cauchemardesque. Les Foxes ne comptent qu’1 point et sont en dernière position.