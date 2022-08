Sébastien Haller donne des nouvelles après son cancer: «Ma femme était sous le choc»

L’international ivoirien est également revenu sur la journée où il a découvert sa tumeur. "J’ai eu une sensation bizarre dans le ventre et puis tout a été très vite. J’ai passé une IRM le lendemain à 9h00 puis j’ai passé une biopsie car ils avaient déjà vu la tumeur. J’ai passé beaucoup d’examens en 24h et j’ai été chanceux que tout a été vite."

Haller a ensuite dû encaisser le diagnostic. "Le plus dur a été d’entendre le mot tumeur et de le dire à mes proches. Ma femme était sous le choc mais s’est vite remise mais cela a été plus difficile pour ma maman. J’en profite pour dire à tout le monde de faire des tests car cela peut arriver à n’importe qui."

Ma femme était sous le choc mais s’est vite remise mais cela a été plus difficile pour ma maman

Le joueur de Dortmund est déjà tourné vers l’avenir et pense déjà à son retour sur les terrains. "Mon objectif est de revenir sur le terrain, jouer devant le Mur Jaune (la tribune du kop de Dortmund, ndlr.) et de marquer mon premier but devant les supporters. Ce serait un moment riche en émotions", a conclu Haller.