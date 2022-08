Auteur d’un but spectaculaire, le Belge Roméo Lavia gagne avec Southampton contre Chelsea (vidéo)

Southampton dépasse Chelsea grâce à ce succès. Les ‘Saints’ comptent 7 points, comme leurs adversaires du jour, mais occupent la 7e place au nombre de buts marqués, tandis que Chelsea est 8e.

Fulham a remporté sa rencontre face à Brighton, 2-1. L’inévitable Mitrovic a montré la voie aux siens (48e) et Dunk a doublé l’avance des Londoniens en marquant contre son camp (55e). Mac Allister a réduit l’écart sur pénalty (59e), mais en vain. Leandro Trossard, titulaire sur le flanc gauche des visiteurs, a disputé toute la rencontre.

Fulham remonte à la 6e place du classement avec 8 points, tandis que Brighton reste 4e avec 10 points.

Leeds et Everton se sont quittés sur un score nul, 1-1. Le but de Gordon pour les ‘Toffees’ (17e) a été suivi de l’égalisation de Sinisterra pour Leeds (55e). Amadou Onana a connu sa 2e titularisation consécutive en championnat, et a disputé 90 minutes au coeur de l’entrejeu d’Everton.

Everton ne remporte que son 3e point de la saison et n’est que 15e du championnat. Leeds, qui connait un bon début de saison, est 5e avec 8 points.